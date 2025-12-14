Wesley Plaisier staat in de tweede ronde van het WK darts. De Nederlander won zondagavond van Lukas Wenig, de Duitser die ook aan powerliften doet. Plaisier neemt het in de volgende ronde op tegen Gerwyn Price of Adam Gawlas.

Plaisier opende de avondsessie en mocht ook aan de wedstrijd tegen Wenig beginnen. De darter uit Hendrik-Ido-Ambacht won zijn eigen leg en stal vervolgens ook die van zijn Duitse tegenstander. Een uitstekend begin van de Nederlander, die de eerste set uiteindelijk met 3-0 won. Wenig bereikte vorige maand nog verrassend de kwartfinales van de Grand Slam of Darts en was op basis daarvan de favoriet.

De 35-jarige Plaisier was het in de tweede set helemaal kwijt. Hij kwam in de eerste twee legs niet boven de 70 gemiddeld uit. De Nederlander werd net op tijd wakker en sloeg in de derde leg toe: 2-1. Daar voegde hij vervolgens zijn eerste 180'er en toe en kwam ook nog eens op 2-2. Uiteindelijk verloor hij die set alsnog.

Hoger gemiddelde

Plaisier pakte vervolgens de derde set ook en kwam in set vier op een 1-1 stand. Daarna kwam hij ook nog eens op een 2-1 voorsprong, met een gemiddelde van 93. Plaisier won de vierde set uiteindelijk met 3-1. Plaisier is de vierde Nederlander die dit WK de eerste ronde heeft overleefd. Gian van Veen, Niels Zonneveld en Wessel Nijman wonnen eerder hun openingspartij.

Vorig jaar kwam de Nederlander niet verder dan 83 gemiddeld op het WK. Vorig jaar, tijdens zijn debuut op het WK, drong Plaisier ten koste van de Japanner Ryusei Azemoto door tot de tweede ronde. Tweevoudig wereldkampioen Peter Wright was hem vervolgens de baas.

