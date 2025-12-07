Jimmy van Schie is wereldkampioen darts bij amateurbond WDF geworden. De Nederlander zorgde voor een sensationele finale tegen het vijftienjarige toptalent Mitchell Lawrie. Van Schie kwam kansloos met 3-0 in sets achter en leek hopeloos aan de zegekar van de indrukwekkende Schot gebonden te worden. Hij vocht zich echter opzienbarend terug.

De 32-jarige Van Schie was als eerste geplaatst voor Lakeside, zoals het WDF-WK in de volksmond heet. De Bredanaar kwam in de finale in de iconische speelzaal echter een onverwachte naam tegen. Al is het maar de vraag hoe uit het niks Lawrie komt. De piepjonge Schot nam tijdens het toernooi al Luke Littler-achtige proporties aan en verbaasde vriend en vijand met het niveau dat hij haalde. Bij zijn debuut op het amateur-WK haalde hij meteen de finale. Dat lukte zelfs PDC-kampioen Littler niet in zijn Lakeside-tijd.

Ommekeer

Lawrie vloog ook uit de startblokken en kwam met een gemiddelde van tegen de 100 ook op een razendsnelle 3-0 voorsprong in sets. Van Schie gaf echter geen krimp en gebaarde naar de camera en het publiek dat de wedstrijd nog niet gespeeld was en hij er nog altijd in zat. Dat was het begin van de ommekeer. Met veel gejuich en een verbeten blik prikte hij de ene na de andere leg en daarmee sets op het bord. Vooral scorend liet hij Lawrie alle vlakken van het bord zien.

Negendarter nét mis

Onderweg naar zijn ommekeer schreef Van Schie bijna geschiedenis door de negendarter op enkele millimeters te missen. Als zijn pijl op dubbel-18 raak was geweest, was dat de eerste perfecte leg op Lakeside geweest in 35 jaar. Hij liet zich niet door de misser van de wijs brengen en stond ineens op één set van de overwinning.

😱 JIMMY VAN SCHIE HAS JUST WIRED DOUBLE 18 FOR THE PERFECT LEG!



The big Dutchman just went millimetres away from becoming the first man to hit a 9-darter at Lakeside since Paul Lim! #Lakeside25 pic.twitter.com/KKTkrb6xL0 — WDF Darts (@DartsWDF) December 7, 2025

Fluiters in de zaal

Op 5-3 in sets kreeg Van Schie te maken met een extra tegenstander. Fans in de zaal begonnen steeds harder te fluiten toen hij in het zicht van de WK-winst kwam. Met veel misbaar naar de fans achter hem maande hij ze tot stilte. In opperste concentratie werkte hij de laatste tegenstribbelingen van Lawrie weg en pakte hij de wereldtitel bij de WDF. Zijn eerste matchpijl op tops ging mis, maar via dubbel-5 was het toch raak.

50.000 pond prijzengeld

Lawrie was eerder op de dag wel al jeugdwereldkampioen bij de WDF geworden door in de finale te winnen. Van Schie pakt de hoofdprijs echter voor zijn neus weg. Niet alleen de wereldtitel, maar ook het prijzengeld is voor de Nederlander. Van Schie pakt 50.000 pond.