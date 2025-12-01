Waar het WK darts van de PDC over anderhalve week begint, is het WK van de WDF op Lakeside al in volle gang. Supporters in de iconische zaal waren zondagavond getuigen van geschiedenis. De vijftienjarige Mitchell Lawrie won zijn eerste ronde en verbrak meerdere records van topdarter Luke Littler.

Het ooit zo iconische WK van de WDF op Lakeside is nu vooral het kleine broertje van de PDC. Toch blijft de dartfederatie een kweekvijver voor toptalent. Zo was Littler drie jaar geleden actief bij de WDF, waar hij op zeer jonge leeftijd al hoge ogen gooide.

Dartssensatie op Lakeside

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Op slechts vijftienjarige leeftijd kwam de Schotse dartssensatie Lawrie al in actie op het WK van de WDF. Hiermee verbrak hij het record van de jongste speler ooit op het toernooi, wat eerder op naam stond van Littler.

Lawrie speelde niet alleen een wedstrijd, hij won hem ook. Hierdoor snoept hij ook Littlers record af van jongste speler die ooit een wedstrijd won op Lakeside. De jonge dartssensatie won zijn partij in de eerste ronde van de Japanner Tomoya Maruyam met overtuiging. Tijdens zijn 3-0 overwinning in sets gooide hij een 10-darter en tweemaal een 145-finish.

Some way to wrap up your debut at The Lakeside



15 year old Mitchell Lawrie, remember the name! pic.twitter.com/ZueDk5KVrq — Josh (@joshpearson180) November 30, 2025

Littler behaalde de laatste zestien toen hij meedeed aan het WK van de WDF. Om dat record te verbreken moet Lawrie nog wat één ronde overleven. De volgende opponent van de Schot is Jason Brandon.

'Hij is een hele goede speler'

De opvallende prestaties van Lawrie zijn ook bij Littler zelf niet onopgemerkt gebleven. In een interview met Live Darts schijnt de nummer één bij de PDC zijn licht op de vijftienjarige dartssensatie. "Hij is een heel goede speler en dat op zo’n jonge leeftijd, net zoals ik dat was. Ik dacht wel eens aan mijn eigen record bij de WDF en nu heeft hij dat van mij afgepakt. Maar eerlijk, hij verdient het volledig."

WK Darts

Er is een realistische kans dat we Lawrie volgend jaar terug gaan zien op het WK van de PDC. Hij schreef namelijk onlangs ook nog de prestigieuze World Masters op zijn naam en volgde daarmee in de voetsporen van alweer Littler.

Over anderhalve week moet Littler zelf aan de bak om zijn wereldtitel te verdedigen. Littler speelt zijn eerste ronde op al op de eerste dag (11 december) tegen Darius Labanauskas. Als de Engelsman de Litouwer verslaat, moet hij in de tweede ronde tegen de winnaar van de partij tussen Mario Vandenbogaerde en David Davies.