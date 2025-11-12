Jurjen van der Velde is in de wolken met zijn prestaties op de Grand Slam of Darts. Als verliezend finalist van het jeugd-WK plaatste hij zich voor de major, waar hij de laatste 16 bereikte. Daar werd hij afgemaakt door Luke Humphries.

Van der Velde overleefde een groepsfase met onder anderen Chris Dobey, Damon Heta en Martin Lukeman. Doordat hij als tweede was geëindigd in de poule mocht hij aantreden tegen voormalig wereldkampioen Humphries. Die liet niets van hem heel: 10-3. Toch kon de 22-jarige Van der Velde soms aardig mee met het tempo van Cool Hand Luke.

Van der Velde genoot tot de laatste seconde en bleef goed gooien. "Ik heb mijn best gedaan hier op dit podium. Voor mij zelf heb ik best wel een goede wedstrijd neergezet", stond hij opgetogen voor de camera van Viaplay. "Alleen tegen een Luke Humphries kon ik helaas niks inbrengen. Hij was één, twee, misschien drie maatjes te groot."

Van der Velde maakt indruk

In de eerste sessie werd Van der Velde met 5-0 van het podium afgeblazen, Humphries gooide op dat moment boven de 115 gemiddeld. Met een verbaasde blik zocht de Nederlander de pauze op. "Ik gooide toen ook best aardig", verklaarde Van der Velde zijn gezichtsuitdrukking. "Ik heb één kansje op een dubbel gehad, maar ik kon er helaas niks tegen doen."

WHAT A FINISH!



Jurjen van der Velde is loving it up there! 😅



The Dutchman conjures up a sublime 164 checkout to get another leg on the board!



📺 https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | R2 pic.twitter.com/Pq7rlPgheV — PDC Darts (@OfficialPDC) November 12, 2025

Wel gooide hij nog een waanzinnige finish van 164. "Ik had ook totaal geen spanning op het podium, ik genoot van elk moment. Ik stond 9-2 achter, ik dacht: dan ga ik hem ook niet wegzetten op de bull. Dan ga ik er voor en dan gooi ik hem ook nog", glunderde Van der Velde. "De laatste zestien op een majortoernooi, dit ga ik niet snel vergeten."