Jurjen van der Velde kan terugkijken op een prima debuut op de Grand Slam of Darts. Hij kwam verrassend de groepsfase door en mocht in de tweede ronde aantreden tegen Luke Humphries, de nummer 1 van de wereld. Helaas voor de Nederlander werd het een ongekende veegpartij, al was dat niet in de statistieken terug te zien.

Humphries schoot als een komeet uit de startblokken. Bij de eerste onderbreking stond hij met liefst 5-0 voor in legs, hij gooide op dat moment 117,42 gemiddeld. Dat zou aan het einde van de rit een record hebben betekend.

Met name de tiendarter waarmee Cool Hand Luke afsloot voor de pauze was adembenemend. Hij gooide 180, 140 en vervolgens 141. Dat laatste deed hij door triple-20, triple-19 en dubbel-12 te gooien. Oftewel: normaal gesproken het einde van een negendarter. Dit keer zette Humphries zich ermee op tops, die hij in één pijl uitgooide. Het was niet dat Van der Velde zo slecht gooide. Ook hij scoorde ruim boven de 100 gemiddeld, maar dat was niet terug te zien in de tussenstand.

Van der Velde laat zich knap gelden

Een totale afstraffing voor de Nederlander werd het niet. In leg 8 wist hij voor het eerst op het bord te komen. Dat vierde hij dan ook met gejuich. De Nederlander betrok het publiek erbij kreeg een flinke adrenaline-kick, om vervolgens met een enkele 1 te beginnen. Even later had hij ook kans om de big fish binnen te hengelen, alleen de bullseye ging mis voor een 170-finish.

VAN DER VELDE OPENS HIS ACCOUNT!



Take a bow Jurjen van der Velde!



The young Dutchman takes in the applause after avoiding the whitewash against a rampant Humphries!



In plaats daarvan raakte Van der Velde een single-4, waarna hij zijn bril voor de grap schoonmaakte. Humphries kon er om lachen en trakteerde de Nederlander op een boks. Van der Velde kwam ook nog op 8-2, waardoor er een derde onderbreking kwam. Maar daar bleef het niet bij. De Nederlander raakte tot groot genoegen van het publiek en Humphries nog een lekkere 164-finish.

Genoeg voor de zege was het uiteindelijk niet. Humphries sloot af met een dertiendarter, waardoor hij op een gemiddelde van 108,55 eindigde. Van der Velde kreeg de complimenten van de Engelsman en noteerde 97,25. Ook neemt hij 12.250 pond mee naar huis.