Wessel Nijman leek even voor een daverende sensatie te zorgen bij de World Grand Prix. Maar de Nederlandse darter verloor bij zijn debuut op de major af uiteindelijk toch van voormalig wereldkampioen Rob Cross. Het werd 2-1 in sets voor de Engelsman.

Het lukte Nijman pas met zijn zesde pijl om écht te beginnen aan de wedstrijd, door eindelijk de dubbel raak te gooien. Cross stond op dat moment al op 345, dus die eerste leg was al bijna zeker voor de Engelsman. Het is een nadeel aan het speciale toernooi: er zitten regelmatig 'dode' legs tussen.

Op de World Grand Prix geldt één speciale regel: darters moeten hun leg beginnen en eindigen met het gooien van een dubbel. Zo is het mogelijk dat één van de spelers de leg al heeft gewonnen, terwijl zijn tegenstander nog op 501 staat (door het niet raken van de dubbel).

Knappe finish

Nijman kwam inderdaad met 1-0 achter, maar had nog tijd genoeg om de schade te herstellen. De eerste darter die twee sets wist te winnen, ging er met de overwinning vandoor. De 25-jarige Nijman herstelde in de tweede leg de schade door de eerste 180'er van de wedstrijd te gooien. Desondanks maakte Cross er 2-0 van, door een 135-finish te gooien.

De Nederlander stond tot nu toe drie keer tegenover Cross en won alle onderlinge partijen. Nijman kwam dan ook knap terug tot 2-2, maar moest alsnog de eerste set aan Voltage geven. In de tweede set zorgde de darter zonder bijnaam voor zijn eerste setvoorsprong in de wedstrijd: 2-1. Nijman maakte het vervolgens koel af en won met 3-2, waardoor hij weer gelijk kwam in sets.

Beslissende set

Ook in de beslissende set ging het gelijk op. Cross kwam voor, Nijman maakte direct gelijk: 1-1. Vervolgens brak hij de wereldkampioen van 2018 ook, om zo op één leg van de overwinning te komen. Maar eerst was het de beurt aan zijn tegenstander om er weer 2-2 van te maken. Nijman moest de laatste leg vervolgens stelen om de wedstrijd te winnen. Dat lukte niet: Cross trok aan het langste eind.