De World Grand Prix is één van de meest bijzondere toernooien op de kalender. 32 darters strijden van 6 tot en met 12 oktober om de enorme prijzenpot van liefst 600.000 pond (bijna 700.000 euro). Er doen veel Nederlanders, met sowieso twee landgenoten in de tweede ronde vanwege de onderlinge loting. Michael van Gerwen won het toernooi liefst zes keer en jaagt dus weer op de hoofdprijs. Check hier de verdeling van het prijzengeld.

Dartslegende Raymond van Barneveld plaatste zich op het nippertje voor de Grand Prix in Leicester. In het laatst mogelijke weekend haalde hij de kwartfinale op een Euro Tour en was hij verzekerd van deelname aan het bijzondere toernooi. Op de Grand Prix moeten de darters elke leg weer beginnen met een dubbel. De score telt niet voordat die openingsdubbel is geraakt. Het format 'dubbel-in, dubbel-uit' komt nergens anders voor.

Viaplay

Viaplay zendt de hele week het toernooi uit, met studio-uitzending. Ex-prof Vincent van der Voort, die meermaals meedeed en de maker is van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door, is pas in het finaleweekend te zien op televisie. Hij blikte in Darts Draait Door al uitgebreid vooruit op de Grand Prix en voorspelde met Josh Rock zijn winnaar. Mike De Decker is de titelverdediger, maar van de Belg wordt weinig verwacht dit jaar.

Veel Nederlanders

Met Wessel Nijman, Gian van Veen, Michael van Gerwen, Van Barneveld, Jermaine Wattimena, Danny Noppert en Dirk van Duijvenbode doen er maar liefst zeven Nederlanders mee aan de Grand Prix. Van Gerwen - Van Duijvenbode en Noppert - Wattimena zijn twee Nederlandse clashes in de eerste ronde. Daarmee wordt deze editie voor 'ons' sowieso beter dan vorig jaar. In 2024 vlogen alle Nederlanders er al in de eerste ronde uit.

Prijzengeld World Grand Prix 2025

In Leicester wordt er in setsysteem gespeeld: na drie gewonnen legs is de eerste set binnen. In de eerste ronde wordt er gespeeld tot twee gewonnen sets, daarna loopt het format langzaamaan op. In de halve finales is het 'best-of-9' en in de finale 'best-of-11'. Het prijzengeld is als volgt verdeeld.



Eerste ronde: 7.500 pond (8.600 euro)

Tweede ronde: 15.000 pond (17.200 euro)

Kwartfinale: 25.000 pond (28.700 euro)

Halve finale: 40.000 pond (46.000 euro)

Finale: 60.000 pond (69.000 euro)

Winnaar: 120.000 pond (138.000 euro)

Negendarter

Een negendarter is zeldzaam op de Grand Prix, vanwege het bijzondere format. Toch werd de perfecte leg al een aantal keer gegooid. De PDC en sponsoren keren géén extra geld uit bij een negendarter.