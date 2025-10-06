Topdarter Luke Littler doet enkele uren voor het begin van de World Grand Prix een loopbaan-bepalende aankondiging op zijn Instagram-account. Zo gaat de achttienjarige Engelsman breken met de mensen die hem aan zijn wereldtitel hebben geholpen.

Littler is nog maar achttien, maar heeft nu al een imposant palmares. Een van de major-titels die nog ontbreekt in de prijzenkast van de darter is de World Grand Prix. Vorig jaar vloog Littler er in de eerste ronde uit tegen Rob Cross. Dit jaar gaat hij op voor een herkansing tegen Gian van Veen. Maar uren voor de start van het toernooi doet hij een schokkende aankondiging op zijn Instagram-account.

'Ik zal voor altijd dankbaar zijn'

Zo maakt Littler bekend dat hij gaat veranderen van management. De wereldkampioen schrijft: ''Ik wil ZXF Managment enorm bedanken, en in het speciaal Martin, voor alles wat ze tot nu toe hebben gedaan voor mijn carrière.''

De boodschap van Littler is bedoeld richting Martin Foulds, de manager die hem sinds jongs af aan onder zijn hoede nam. Daarom blikt de nummer twee van de wereld terug op een succesvolle samenwerking. ''We hebben de afgelopen vijf jaar verschillende fantastische momenten gehad samen. Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor het advies en support dat ik heb gekregen en wat mij tot dit punt heeft gebracht.''

'Ik kijk uit naar wat er gaat komen'

Littler vervolgt met zijn uitleg waarom hij van management verandert. ''Mijn loopbaan gaat verder en mijn agenda wordt steeds voller, daarom hebben we samen besloten dat dit het juiste moment is voor mij om een nieuwe stap te zetten.'' Wie Littler tijdens de World Grand Prix en in de verdere toekomst gaat managen, heeft de Brit nog niet bekend gemaakt. Wel schrijf hij dat 'uitkijkt naar wat gaat komen'.

i Luke Littler breekt met zijn management. ©Instagram

'Ik hoop dat hij bang is'

Littler zelf komt dinsdag voor het eerst in actie in Leicester. In zijn eerste partij neemt hij het op tegen Gian van Veen. Zijn tegenstander gaf in een gesprek met Sportnieuws.nl aan vertrouwen te hebben. ''Ik heb meer kans om hem te verslaan in zo'n kort format in het begin, dan als de wedstrijden langer duren en het toernooi verder is. De dubbels zijn mijn sterkte, dus ik heb zeker kans. Ik hoop dat hij bang is, maar dat lijkt me niet. Maar alle druk ligt op hem.'' Voor de winnaar van de World Grand Prix ligt bijna 140.000 euro klaar. Dat zou gelijk een mooie binnenkomer zijn voor Littlers nieuwe management.