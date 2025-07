Het gaat ongekend goed met de Nederlandse darters op de World Matchplay. Op het grootste rankingtoernooi na het WK darts is de score voor hen liefst 100 procent in de eerste ronde. Jermaine Wattimena plaatste zich als vijfde Nederlander voor de tweede ronde en 'we' zijn ook al zeker van een zesde.

Wattimena beleefde een achtbaan van een wedstrijd tegen Peter Wright. De Schot was als vijftiende geplaatst en dus op papier de favoriet. Maar in Engeland drijven ze graag de spot met Schotten en dus ondersteund door gejengel van het publiek liet Wattimena in de eerste tien legs Wright alle hoeken van de oche zien. Op het bord betaalde zich dat uit met onder meer een 138-finish in zijn eerste eigen leg.

Spannend slot

Wattimena bereikte de tweede pauze perfect met een 7-3 tussenstand, maar na de break dreigde het helemaal mis te gaan voor de Nederlander. Hij voelde de druk van een schitterende prestatie en liet Snakebite terugkomen tot 8-7. De Nederlander werd vervolgens gebroken en zag een gelijke stand op het bord staan, met maximaal nog drie legs te gaan. Echter zette The Machine Gun vanaf dat moment een tandje bij en won hij twee legs op rij en daarmee de wedstrijd: 10-8.

100 procent Nederlandse score

Wéér een geplaatste speler naar huis dus, waar het eerder al einde verhaal was voor Rob Cross, Damon Heta, Luke Humphries en Nathan Aspinall. De Nederlanders doen het aan de andere kant uitstekend, want de score in de tweede ronde is nog altijd 100 procent. Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode, Gian van Veen en Wessel Nijman staan samen met Wattimena al bij de laatste zestien en daar komt sowieso een zesde Nederlander bij.

Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld

Maandagavond is het namelijk tijd voor een klassieker in het darts: Michael van Gerwen - Raymond van Barneveld. De twee dartslegendes strijden tegen elkaar in de eerste ronde en daar komt dus sowieso een winnaar uit ons land uit. De 100 procent score houdt daarmee ook meteen op, want er is dan officieel één Nederlander uitgeschakeld.

World Matchplay Draait Door

