Met zijn rug tegen de muur toverde Dirk van Duijvenbode een sensationele wedstrijd uit zijn hoed op de World Matchplay. De Nederlandse topdarter keek tegen Rob Cross tegen een achterstand aan, maar boog die dankzij zijn oordopjes om. Met de 10-8 zege zorgt hij voor een honderd procent score voor de Nederlanders.

Van Duijvenbode zat niet lekker in de wedstrijd, want al in de eerste pauze, bij een 3-2 achterstand, deed hij gefrustreerd oordopjes in. Zijn gezicht vol irritatie sprak boekdelen. Hij ergerde zich duidelijk aan iets of iemand in het publiek, wan toen hij in de negende leg zes perfecte darts gooide, hield hij zijn hand aan zijn oren om zijn gram te halen. Hij bekroonde die leg met een elfdarter, die had hij in de wedstrijd al eerder gegooid.

137-finish

De achterstand was echter dusdanig groot dat Cross in een zetel naar de tweede pauze kon (6-4 voorsprong). Hij mocht ook nog eens beginnen en leek de Nederlander op de knieën te hebben, maar ineens was de Engelsman het helemaal kwijt. Van Duijvenbode maakte dankbaar gebruik van de inzinking en krabbelde weer terug en zelfs naar een voorsprong. Vooral zijn 137-finish met twee keer tops deden Cross pijn.

THAT IS ASTONISHING!



Dirk van Duijvenbode - take a bow! 👏



The Dutchman produces an unbelievable tops-tops 137 checkout to lead for the first time in this match!



📺 https://t.co/ZboV9dF4Ji #MatchplayDarts | R1 pic.twitter.com/ieysLQBdGo — PDC Darts (@OfficialPDC) July 20, 2025

Nu tegen Andrew Gilding

Van Duijvenbode liet de keel van Cross niet meer los en klopte de als tiende geplaatste voormalig wereldkampioen met 10-8. In de tweede ronde treft Van Duijvenbode een andere Engelsman: Andrew Gilding. Goldfinger was zelf ook verantwoordelijk voor de uitschakeling van een geplaatste speler. Hij smeet in een thriller Damon Heta, als zevende geplaatst in Blackpool, naar huis. Daar was wel een verlenging voor nodig: 12-10.

Honderd procent score

De verrassende zege van Van Duijvenbode op Cross bezorgt de Nederlandse darters nog altijd een honderd procent score in de eerste ronde van de World Matchplay. Op de openingsavond zorgden Gian van Veen (uitschakeling titelverdediger Luke Humphries), Wessel Nijman (uitschakeling als achtste geplaatste Nathan Aspinall) en Danny Noppert (won simpel van Cameron Menzies) al voor mooie uitslagen voor het Nederlandse darts.

Prijzengeld en baby op komst

De vraag is nu of Van Duijvenbode tussen zijn wedstrijden in naar huis gaat of niet. Zijn vriendin Saskia Kokshoorn is hoogzwanger van hun tweede kindje, na zoontje Levi (2023). Voor het toernooi zei dat Aubergenius dat hij per wedstrijd zou kijken. In ieder geval is de eerste ronde in de pocket en helpt hij zijn gezin in ieder geval al flink met het prijzengeld. Met het bereiken van de tweede ronde is hij al zeker van 15.000 pond.

