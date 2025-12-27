Darter Kevin Doets zien we in de derde ronde van het WK darts 2026 terug. Tot die tijd vermaakt de in Almere geboren speler zich in Londen met zijn nieuwe vriendin. De verliefdheid spat er vanaf: 'Ik hou van je.'

Doets rekende in het Alexandra Palace in de Engelse hoofdstad af met Matthew Dennant en de Keniaanse surprise David Munyua. In totaal stond Doets slechts één setje af. In de derde ronde komt hij uit tegen Nathan Aspinall, die al tweemaal in de halve finale stond van het grootste dartstoernooi in de wereld.

'Genieten in Londen'

Na zijn pot in de tweede ronde op maandag 22 december heeft Doets precies een week voordat hij weer voor de oche moet verschijnen. "Ik geniet van de kerstijd hier in Londen", schrijft hij op Instagram. "Fijne kerstdagen iedereen! Ik moet op 29 december weer werken in Alexandra Palace. Daar kijk ik erg naar uit."

Op de foto zijn Doets en zijn vriendin te zien in een met kerstlichtjes versierde straat. Zijn partner Bibi Rangel reageert op de post: "Ik hou van je."

Zweden

Doets onthulde dat hij eind 2024 zijn relatie verbrak met zijn Zweedse ex-vriendin Jaqueline Alpevik. Het stel kreeg anderhalf jaar geleden een zoontje genaamd Aiden. Voor Aiden is Doets nog steeds woonachtig in Zweden, het land waar hij in de toekomst wellicht voor uit wil komen.

De nieuwe geliefde van Doets is Bibi Rangel, met 22 jaar vijf jaar jonger dan de Nederlandse darter. Rangel studeert Talen en Internationale betrekkingen aan de universiteit van Porto in Portugal. Voor haar opleiding reist ze heel Europa door, zo onthult de 22-jarige Braziliaanse op haar Instagram. Het afgelopen jaar deelde Rangel kiekjes vanuit Noorwegen, Hongarije, Nederland, Denemarken en Frankrijk.

