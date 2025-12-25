Kevin Doets neemt het in de derde ronde van het WK darts op tegen Nathan Aspinall. De kans is groot dat de Nederlander het publiek opnieuw niet met zich meekrijgt, want zijn Engelse tegenstander heeft een legendarische walk-on song.

Legendarisch is het nummer Mr. Brightside van The Killers zeker, maar Aspinall is er helemaal klaar mee. Zo zei The Asp bij Planet Sport: "Met alle respect, maar ik haat dat nummer echt. Ik vond het vroeger leuk, maar nu wordt het overal gedraaid waar ik kom."

Mr. Brightside geldt als een heerlijke meezinger en dat is precies de reden dat Aspinall het nummer koos. De 34-jarige darter uit het Engelse Stockport dook na zijn uitschakeling op het WK darts in 2019 op in een club en hoorde daar het nummer, waarna hij besloot het als walk-on song te kiezen. Aspinall haalde in dat jaar en in 2020 de halve finale van het WK, zijn beste resultaten tot nu toe.

Wedstrijd tussen Aspinall en Doets

Aspinall (12e van de wereld) opende dit WK met een 3-1 zege op de Filipijn Lourence Ilagan, waarna hij afrekende met Leonard Gates uit de Verenigde Staten. Na de kerstdagen treft hij dus Nederlander Doets. De nummer veertig van de wereld won in de eerste ronde van Matthew Dennant (3-1) en vervolgens van de Keniaanse sensatie David Munyua (3-0). In die laatste partij had Doets het publiek niet achter zich staan en mogelijk gebeurt dat tegen Aspinall opnieuw.

De winnaar van de partij tussen Aspinall en Hawkeye (op maandag 29 december) wacht een loodzware wedstrijd: de tegenstander lijkt waarschijnlijk Luke Humphries. Dan moet Cool Hand Luke eerst nog wel af zien te rekenen met Gabriel Clemens.

De walk-on van Aspinall bij het WK darts 2025:

🎶 'Cause I'm Mr. Brightside' 🎶



What a walk-on. What an atmosphere!



Nathan Aspinall is fired up for this one! 🔥#WCDarts | R3 pic.twitter.com/bIEIRbHNIi — PDC Darts (@OfficialPDC) December 28, 2024

