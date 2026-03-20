Darter Niels Zonneveld ging vrij moeizaam door naar de tweede ronde op de Belgian Darts Open. Het had echter weinig gescheeld of hij had zijn pijltjes überhaupt niet normaal naar het bord kunnen gooien. Om een opmerkelijke reden liet hij de wedstrijd stilleggen.

Niels Zonneveld moest al vroeg aan de bak in de Oktoberhallen in Wieze. De darter uit Uitgeest speelde namelijk al in de eerste wedstrijd van het toernooi, vroeg op vrijdagmiddag. Daarin kwam hij uit tegen de Finse Jani Haavisto. Zonneveld verkeert in topvorm en versloeg vorige week voor het eerst Michael van Gerwen.

Ondanks dat zijn tegenstander wellicht niet als topdarter bekend staat, had de 27-jarige Zonneveld het behoorlijk lastig tegen zijn opponent. Uiteindelijk werd het 6-4 voor Triple Z, maar na afloop ging het vooral over een opmerkelijk moment naast de oche.

Ventilator

Bij een 1-0 achterstand van Zonnveld maande de Nederlander namelijk de scheidsrechter om de partij tijdelijk stil te leggen. De reden? Er stond een wind op het podium, waardoor darten vrijwel onmogelijk was. De boosdoener bleek nota bene een ventilator te zijn, die nog aanstond vlak naast het podium. De Duitse scheidsrechter Franz Engerer stormde het podium af, en zette het apparaat meteen uit. Het leidde tot ludieke beelden op sociale media.

"Er was iets mis. Het was een beetje winderig op het podium. Ik vroeg mijn tegenstander of hij dat ook zo voelde, en hij zei ja", aldus Zonneveld na afloop tegen het YouTube-kanaal Tungsten Tales. Verder dankt hij ook zijn tegenstander en de scheidsrechter voor hun begrip. "Ik denk dat hij (de scheids, red.) briljant heeft gereageerd", vertelt Zonneveld daarover . "En toen we opnieuw begonnen, liet mijn tegenstander mij natuurlijk de leg opnieuw starten. Dus dat was echt sportief."

Nieuwe test

Uiteindelijk maakte het dus niet uit voor de Nederlander, die de 39ste plek op de Order of Merit bekleedt. In de volgende ronde staat overigens een nieuwe test te wachten op Zonneveld. Dan speelt hij tegen de Belg Mike de Decker, waardoor het publiek ongetwijfeld niet op zijn hand zal zijn.

Volop Nederlanders in actie

Naast Zonneveld komt er nog een hele rits andere Nederlanders in actie in Wieze. Buurjongen Wessel Nijman komt onder meer nog in actie, net als Danny Noppert, Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen. Gian van Veen is er, vanwege nierstenen, niet bij in de Oktoberhallen.