De nierstenen van Gian van Veen kosten de Nederlandse topdarter ook zijn deelname aan de Euro Tour in het Belgische Wieze komend weekend. Op een van de mooiste Euro Tours van het jaar is de nummer drie van de wereld er niet bij. Hij trok zich donderdag ook al terug uit de Premier League Darts in Dublin. Voor Raymond van Barneveld kon de loting niet slechter uitpakken.

Van Veen zou eigenlijk in de tweede ronde van Wieze instromen, maar heeft zich ook moeten afmelden voor de derde Euro Tour van het jaar. Zijn plek wordt ingenomen door reserve Ian White. Ook Gerwyn Price en Gary Anderson hebben zich afgemeld en worden vervangen door Mickey Mansell en Ricky Evans. Een aderlating voor de organisatie, die drie blikvangers kwijt is.

De darters die wél meedoen in Wieze, kennen inmiddels hun tegenstander. Voor dartslegende Raymond van Barneveld kon die niet slechter uitvallen dan nu. Hij treft weliswaar in de eerste ronde nog de 'te hebben' Boris Krcmar uit Kroatië, maar treft als hij wint meteen de nummer één van de wereld Luke Littler. Voor 'Barney' is het zijn eerste Euro Tour van het jaar, nu hij zich telkens moet zien te kwalificeren.

Raymond van Barneveld - Luke Littler?

De Nederlander moet dit jaar hard werken om het WK darts te halen. Momenteel valt hij door zijn slechte jaren bijna overal buiten de boot en heeft hij prijzengeld nodig om zich op te werken op de wereldranglijst. In zijn huidige, matige vorm wordt dat met Littler een bijna onmogelijke opgave. Michael van Gerwen zit in hetzelfde schuitje, al staat hij er wat beter voor met een vierde plek op de ranglijst en de druk om de komende maanden die toppositie te verdedigen.

Michael van Gerwen

Van Gerwen stroomt in Wieze, wat voor hem als Brabander als een thuiswedstrijd zal voelen, in de tweede ronde in en treft een winnaar uit de eerste ronde. Dat is de winnaar van de partij van voormalig wereldkampioen Michael Smith tegen reserve Mansell.

Loting Euro Tour Wieze (België)

Eerste ronde:



Niels Zonneveld - Jani Haavisto

Luke Woodhouse - Host Nation Qualifier 2

Scott Williams - Ricky Evans

Ryan Joyce - Adam Gawlas

Cameron Menzies - Sietse Lap

William O'Connor - Tyler Thorpe

Ryan Meikle - Host Nation Qualifier 4

Michael Smith - Mickey Mansell



Dave Chisnall - Thibault Tricole

Krzysztof Ratajski - Cristo Reyes

Joe Cullen - Host Nation Qualifier 1

Wessel Nijman - Sebastian Bialecki

Raymond van Barneveld - Boris Krcmar

Daryl Gurney - Ian White

Niko Springer - Host Nation Qualifier 3

Dirk van Duijvenbode - Lukas Wenig



Tweede ronde:



Ross Smith - Menzies/Lap

Jermaine Wattimena - Meikle/HNQ4

Chris Dobey - Chisnall/Tricole

Ryan Searle - Williams/Evans

Martin Schindler - O'Connor/Thorpe

Damon Heta - Gurney/White

Danny Noppert - Woodhouse/HNQ2

Nathan Aspinall - Joyce/Gawlas



James Wade - Ratajski/Reyes

Jonny Clayton - Nijman/Bialecki

Stephen Bunting - Cullen/HNQ1

Mike De Decker - Zonneveld/Haavisto

Luke Littler - Van Barneveld/Krcmar

Luke Humphries - Van Duijvenbode/Wenig

Michael van Gerwen - Smith/Mansell

Josh Rock - Springer/HNQ3