De nierstenen van Gian van Veen kosten de Nederlandse topdarter ook zijn deelname aan de Euro Tour in het Belgische Wieze komend weekend. Op een van de mooiste Euro Tours van het jaar is de nummer drie van de wereld er niet bij. Hij trok zich donderdag ook al terug uit de Premier League Darts in Dublin. Voor Raymond van Barneveld kon de loting niet slechter uitpakken.
Van Veen zou eigenlijk in de tweede ronde van Wieze instromen, maar heeft zich ook moeten afmelden voor de derde Euro Tour van het jaar. Zijn plek wordt ingenomen door reserve Ian White. Ook Gerwyn Price en Gary Anderson hebben zich afgemeld en worden vervangen door Mickey Mansell en Ricky Evans. Een aderlating voor de organisatie, die drie blikvangers kwijt is.
De darters die wél meedoen in Wieze, kennen inmiddels hun tegenstander. Voor dartslegende Raymond van Barneveld kon die niet slechter uitvallen dan nu. Hij treft weliswaar in de eerste ronde nog de 'te hebben' Boris Krcmar uit Kroatië, maar treft als hij wint meteen de nummer één van de wereld Luke Littler. Voor 'Barney' is het zijn eerste Euro Tour van het jaar, nu hij zich telkens moet zien te kwalificeren.
Raymond van Barneveld - Luke Littler?
De Nederlander moet dit jaar hard werken om het WK darts te halen. Momenteel valt hij door zijn slechte jaren bijna overal buiten de boot en heeft hij prijzengeld nodig om zich op te werken op de wereldranglijst. In zijn huidige, matige vorm wordt dat met Littler een bijna onmogelijke opgave. Michael van Gerwen zit in hetzelfde schuitje, al staat hij er wat beter voor met een vierde plek op de ranglijst en de druk om de komende maanden die toppositie te verdedigen.
Michael van Gerwen
Van Gerwen stroomt in Wieze, wat voor hem als Brabander als een thuiswedstrijd zal voelen, in de tweede ronde in en treft een winnaar uit de eerste ronde. Dat is de winnaar van de partij van voormalig wereldkampioen Michael Smith tegen reserve Mansell.
Loting Euro Tour Wieze (België)
Eerste ronde:
Niels Zonneveld - Jani Haavisto
Luke Woodhouse - Host Nation Qualifier 2
Scott Williams - Ricky Evans
Ryan Joyce - Adam Gawlas
Cameron Menzies - Sietse Lap
William O'Connor - Tyler Thorpe
Ryan Meikle - Host Nation Qualifier 4
Michael Smith - Mickey Mansell
Dave Chisnall - Thibault Tricole
Krzysztof Ratajski - Cristo Reyes
Joe Cullen - Host Nation Qualifier 1
Wessel Nijman - Sebastian Bialecki
Raymond van Barneveld - Boris Krcmar
Daryl Gurney - Ian White
Niko Springer - Host Nation Qualifier 3
Dirk van Duijvenbode - Lukas Wenig
Tweede ronde:
Ross Smith - Menzies/Lap
Jermaine Wattimena - Meikle/HNQ4
Chris Dobey - Chisnall/Tricole
Ryan Searle - Williams/Evans
Martin Schindler - O'Connor/Thorpe
Damon Heta - Gurney/White
Danny Noppert - Woodhouse/HNQ2
Nathan Aspinall - Joyce/Gawlas
James Wade - Ratajski/Reyes
Jonny Clayton - Nijman/Bialecki
Stephen Bunting - Cullen/HNQ1
Mike De Decker - Zonneveld/Haavisto
Luke Littler - Van Barneveld/Krcmar
Luke Humphries - Van Duijvenbode/Wenig
Michael van Gerwen - Smith/Mansell
Josh Rock - Springer/HNQ3