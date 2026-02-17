Wessel Nijman kwam dinsdag wel heel dichtbij zijn tweede toernooizege in een week tijd. Vorige week was de Nederlandse darter de beste tijdens Players Championship 2 in het Duitse Hildesheim en dinsdag volgde hij die topprestatie op met een finaleplaats. Zijn tweede prijs in korte tijd zag hij vlak voor het einde door z'n vingers glippen.

Op vloertoernooien is Nijman al twee jaar een naam om rekening mee te houden. Hij won al vier van dergelijke toernooien en dinsdag was hij in de buurt van zijn vijfde. In de finale van Players Championship 4 in Wigan tegen Luke Humphries kwam de Nederlander met 5-3 voor, maar zag hij de nummer 2 van de wereld een tandje bijschakelen. Ver boven de 100 gemiddeld knokte Humphries zich terug en won hij de finale met 8-6 van de Nederlander.

Lang geleden voor Humphries

Het is voor Humphries, die wereldkampioen werd en tal van grotere titels won, 'pas' zijn vijfde vloertitel bij de PDC en zijn eerste sinds oktober 2024. Het werd voor 'Cool Hand' dus ook weer eens tijd om te winnen. Hij is door zijn 15.000 Britse ponden aan prijzengeld wat hij ermee verdient meteen een flinke stap dichterbij de Players Championship Finals in november 2026. Humphries gooide een toernooigemiddelde van boven de 102 en versloeg behalve Nijman ook topnamen als Gerwyn Price en Stephen Bunting. De Nederlander Niels Zonneveld kon hem in de kwartfinales ook niet stoppen.

10.000 pond prijzengeld en nieuwe nummer twee

Nijman pakt liefst 10.000 Britse ponden prijzengeld en is de nieuwe nummer twee van de ProTour-ranking. Hij versloeg op weg naar de finale onder anderen Cor Dekker, Marvin van Velzen, Daryl Gurney en Callan Rydz. Woensdag zijn er kwalificaties voor de Euro Tours later dit jaar. Daarnaast komt de UK Open (begin maart) er ook aan en wordt het voor Nijman tijd om ook op televisietoernooien dit niveau te laten zien. Dat wordt al maanden gezien als zijn makke: de Nederlander stelt op het podium vaker teleur dan dat hij ver komt.

