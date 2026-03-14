Kevin Doets schreef vrijdagavond geschiedenis op de Euro Tour met zijn hoogste gemiddelde ooit: 117.12. Het record in Göttingen werd verbroken en op de hele Euro Tour waren er maar vijf spelers beter dan de Nederlandse topdarter nu. Na afloop van zijn fenomenale zege kon de in Zweden woonachtige Doets zijn ogen ook niet geloven.

De 27-jarige Finse debutant Jonas Masalin had zijn eerste keer op het grote podium vast anders voorgesteld. Hij kreeg van Doets een pijnlijk pak slaag. De Nederlander won drie van zijn zes legs in vier beurten en veegde de Fin met 6-0 van het bord voor een partij in de tweede ronde tegen Cam Crabtree. Doets kon zijn geluk niet op. "Dit was goed, toch?", vroeg hij vol ongeloof op het podium aan de presentator.

'Ik weet niet wat er gebeurd is'

"Ik weet niet wat er gebeurd is, ik voelde me gewoon heel erg confortabel. Ik begon me helemaal goed te voelen toen Jonas pijlen miste om 1-1 te maken, maar ik verwacht niet dat Cam zaterdag ook zoveel kansen mist. Ik ben op een erg goeie plek momenteel en ik denk dat ik deze wedstrijd ook ga winnen", sprak hij vol bravoure na zijn recordzege op de Euro Tour. Het was niet genoeg om het all-time record te pakken, dat staat sinds 2018 nog altijd op naam van Dave Chisnall: 118.66.

Jeffrey de Zwaan

Hoe anders was het gevoel bij Jeffrey de Zwaan. De Nederlander stond 5-0 voor tegen Dave Chisnall, maar kreeg zijn winnende pijl er maar niet in. Op een avond dat alle Nederlanders wonnen, vloog hij er op een pijnlijke manier uit. Zijn Engelse tegenstander mocht van een hoop geluk spreken dat hij nog in het toernooi zit. "Dit was een rare wedstrijd", zei Chisnall na afloop. "Maar ik begin liever slecht dan dat ik eindig. Zeker die allerlaatste leg was heel raar, maar ik ben blij dat ik 'm pakte."

Programma tweede ronde Euro Tour Göttingen

Jermaine Wattimena - Lukas Wenig

Damon Heta - Darius Labanauskas

Danny Noppert - Ricky Evans

Ross Smith - Dave Chisnall

Rob Cross - Dirk van Duijvenbode

Mike De Decker - Wessel Nijman

Chris Dobey - Luke Woodhouse

Ryan Searle - Daryl Gurney

Josh Rock - Paul Krohne

Gerwyn Price - Joe Cullen

Martin Schindler - Richard Veenstra

Michael van Gerwen - Niels Zonneveld

Karel Sedlacek - Mensur Suljovic

Gian van Veen - Krzysztof Ratajski

Stephen Bunting - Niko Springer

Cam Crabtree - Kevin Doets