Kevin Doets heeft vrijdag grote indruk gemaakt op de Euro Tour in Göttingen met een optreden van uitzonderlijke klasse. De 27-jarige Nederlandse darter, die in Zweden woont, zette een sensationeel gemiddelde neer en schreef daarmee direct geschiedenis op het circuit.

In de eerste ronde had Doets geen kind aan de Finse debutant Jonas Masalin. De Nederlander walste met 6-0 over zijn tegenstander heen en noteerde een moyenne van maar liefst 117,12. Daarmee brak hij het toernooirecord dat sinds 2018 op naam stond van Michael van Gerwen, die destijds tot 115,13 kwam.

Kevin Doets schrijft geschiedenis

Doets liet vanaf het begin zien in absolute topvorm te verkeren. Met onder meer een 12-darter in de openingsleg en meerdere hoge finishes bouwde hij snel een ruime voorsprong op. Masalin kreeg nauwelijks kansen om in de wedstrijd te komen en moest toezien hoe Doets met zes maximale scores en een 136-finish de partij op indrukwekkende wijze naar zich toetrok. In de tweede ronde neemt de Nederlander het op tegen Cameron Crabtree.

De sterke prestatie komt niet uit de lucht vallen voor de huidige nummer 36 van de wereld. Na zijn uitschakeling in de achtste finales van het afgelopen WK bereikte Doets al meerdere kwartfinales op vloertoernooien. Ook op de UK Open liet hij zich zien, waar hij bij de laatste 32 nipt werd uitgeschakeld door de latere winnaar Luke Littler.

Veranderingen in privéleven

Tijdens het afgelopen WK darts kwam Doets ook buiten het darten om in het nieuws, toen bekend werd dat hij een nieuwe vriendin heeft. In gesprek met Sportnieuws.nl grapte hij daar zelf over: "Ik kan het niet in eigen land houden", waarmee hij knipoogde naar zijn Zweedse ex, voor wie hij eerder naar het Scandinavische land verhuisde.

Begin februari volgde een nieuw hoofdstuk in zijn privéleven, toen Doets voor het eerst buiten Europa reisde om zijn nieuwe vriendin in Brazilië te bezoeken. Op social media stond hij stil bij dat moment: "Mijn eerste keer in Brazilië. En ook mijn eerste keer buiten Europa." Tegelijkertijd benadrukte hij dat de focus daarna weer volledig op het dartbord moest liggen, iets wat hij op de Euro Tour direct onderstreepte met zijn indrukwekkende optreden.