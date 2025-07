Luke Littler heeft zondagavond flink huisgehouden op de World Matchplay. Hij won met zeer overtuigende cijfers van Ryan Searle: 10-2. Jermaine Wattimena mag zijn borst natmaken: de Nederlandse topdarter is de volgende tegenstander van Littler.

Littler droeg een iets ander shirt. Het paars en geel was nog steeds volop aanwezig, maar het design was iets aangepast. Ook met zijn nieuwe outfit aan liet The Nuke zijn topniveau zien. Hij gooide in de eerste vijf legs liefst 121 gemiddeld en kwam dan ook met 5-0 voor tegen Searle.

De 37-jarige Heavy Metal kreeg daarna een pauze om bij te komen van Littlers wervelwind. Searle gooide zich in de zevende leg voor het eerst op het scorebord: 6-1. Het werd uiteindelijk 10-2, met een gemiddelde van 108.92 voor Littler.

Jermaine Wattimena

Wattimena zal met de nodige interesse naar deze partij hebben gekeken. De Nederlander won eerder op zondag met 10-8 van Peter Wright en wist daarna dat hij het tegen de winnaar van dit duel moest opnemen. Wattimena was overigens niet te spreken over de organisatie van de World Matchplay.

Je mag hier niet ingooien", duidt Wattimena op de zaal waar hij net van Wright won. "En in de hotels heb je ook geen ingooiborden. Dat is toch wel iets minder geregeld van de PDC, vind ik. Ze zeggen dat ze met de ruimte zitten en alleen zes borden hebben voor de darters die die avond moeten spelen. Dan denk ik: 'Regel voor de anderen een bord in hun hotel'."

World Matchplay Draait Door

