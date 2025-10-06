Danny Noppert heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de World Grand Prix door een landgenoot uit te schakelen. Hij won maandagavond met 2-1 in sets van Jermaine Wattimena op de speciale major.

Wattimena schoot uit de startblokken door de eerste set met 3-0 naar zich toe te trekken. In de eerste ronde wint de darters die als eerste twee sets pakt, dus daarmee was The Machine Gun al op de helft. De nummer 22 van de wereldranglijst deelde daarmee een flinke tik uit aan zijn landgenoot die 13e staat.

De World Grand Prix is een bijzondere major, omdat de darters niet alleen moeten eindigen met een dubbel, maar ook moeten beginnen. Dat ging Noppert niet goed af. Hij raakte na één set (en één leg) vier van de zestien pijlen om een leg te beginnen, en rondde géén van zijn drie kansen af om een leg te pakken.

Noppert maakt het af

Wattimena ging in de tweede set door met zijn goede vorm en kwam met 1-0 voor, maar daarna was de beurt dan eindelijk aan Noppert. De 34-jarige darter uit Joure draaide het om en pakte drie legs op rij: 3-1 en zodoende 1-1 in sets. Het kwam dus allemaal aan op de laatste set. Daarin zorgde de 37-jarige Wattimena voor een 2-0 voorsprong, maar Noppert knokte zich terug: 2-2.

Uiteindelijk won hij de wedstrijd door een 158-finish te gooien. Een uitstekende finish. In de volgende ronde neemt hij het op tegen Niko Springer of Stephen Bunting.

Finaleplaats voor Danny Noppert

Noppert maakte onlangs nog indruk door de finale van de Euro Tour in Hongarije te halen. Daarin verloor hij van Springer. The Freeze versloeg op weg naar de verloren finale grote namen als Chris Dobey, Michael van Gerwen en Luke Littler.

Daarover zei oud-topdarter Vincent van der Voort in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door: "Dit verwacht je natuurlijk niet elke week van hem. Maar een paar keer per jaar hoort hij wel ver te komen, zo goed is hij. Je bent echt een grote jongen als je in één toernooi van Dobey, Van Gerwen en Littler wint."