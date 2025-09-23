Het was de uitgelezen kans voor Danny Noppert om zijn eerste Euro Tour te winnen, maar de Nederlandse topdarter strandde in Boedapest in het zicht van de haven. Toch biedt de verloren finale tegen Niko Springer genoeg houvast voor de Fries om verder te gaan in de jacht op de ontbrekende prijs. "Zo wil je hem zien", is ex-prof Vincent van der Voort onder de indruk.

Een paar uitzendingen van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door geleden had Van der Voort een heikel punt rond Noppert aangehaald. De Friese topdarter kreeg het in zijn ogen maar niet voor elkaar om tijdens toernooien met middag- en avondsessies door te zetten tot in de avond. Maar Noppert liet in Hongarije het tegenovergestelde zien. "Hij heeft de goeie switch gemaakt", zag Van der Voort afgelopen weekend. In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door steekt hij de loftrompet.

'Stukje fanatieker'

"We hebben een paar weken geleden gezegd dat hij moeite had met de switch van de middag naar de avond en daar was hij zelf verbolgen over. Maar wat je nu wel zag: hij speelde met een andere intentie. Hij was een stukje fanatieker. Dat is toch wat hij nodig heeft, want hij is van zichzelf een hele rustige en relaxte gozer. Hij is gebaat bij iemand die hem scherp krijgt, of dat hij dat bij zichzelf kan oproepen. Hij moet het misschien hebben van meer op adrenaline spelen 's avonds. Een toernooi is dan al een paar dagen onderweg en dan ben je ook wat vermoeider."

'Zo wil je hem zien'

Het gaat wat ver om nu ineens te zeggen dat daar misschien wel het probleem lag al die tijd, maar Van der Voort is onder de indruk van hoe Noppert stond te gooien in Hongarije. "Het is niet zo dat Noppert niet fit is. Je zag hem nu gewoon met een goeie agressie spelen, zo wil je hem zien. Toch is het onwijs zonde dat hij zo dicht bij een Euro Tour-winst was. Een fantastisch toernooi, waar hij misschien toch een zuur gevoel aan zal overhouden."

'Grote jongen'

Noppert versloeg op weg naar de verloren finale grote namen als Chris Dobey, Michael van Gerwen en Luke Littler. "Dit verwacht je natuurlijk niet elke week van hem. Maar een paar keer per jaar hoort hij wel ver te komen, zo goed is hij. Je bent echt een grote jongen als je in één toernooi van Dobey, Van Gerwen en Littler wint."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door bespreekt ex-prof Vincent van der Voort alle ins en outs van de dartswereld. Zijn goede vriend Michael van Gerwen wordt langs de wekelijkse meetlat gelegd en dit keer staat de Euro Tour in Hongarije centraal. Ook de dopingschorsing van Oostenrijks talent Rusty-Jake Rodriguez komt voorbij. Dit en meer hoor je in Darts Draait Door. Beluister 'm hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.