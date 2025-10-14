Een harde klap voor Michael van Gerwen. De Nederlandse topdarter verloor dinsdag in de eerste ronde van Players Championship 31 direct van Dom Taylor. Dat maakt deelname aan de PC Finals bijna onmogelijk voor Van Gerwen.

De jonge Taylor gooide op zéér hoog niveau tegen Van Gerwen. De 27-jarige Engelsman kwam met 3-0 voor, waarna de nummer drie van de wereld terugkwam tot 3-2. Maar de topdarter uit Vlijmen kon de achterstand niet omkeren en zag Taylor uiteindelijk met 6-4 winnen. The Green Machine gooide 96 gemiddeld, zijn tegenstander kwam zelfs tot bijna 105.

Achterstand loopt op

Van Gerwen stond voor vandaag 92e op de ranglijst voor de Players Championship Finals. Alleen de top 64 plaatst zich voor het eindtoernooi. Mighty Mike had dus een flinke inhaalslag te slaan, zeker omdat hij de laatste twee vloertoernooien mist door vakantie. Zelfs als hij woensdag Players Championship 32 weet te winnen, is deelname nog hoogstens onzeker. Zijn achterstand op de goede kant van de streep loopt op tot minstens 8.500 pond. Het halen van een finale levert 10.000 pond op en is dus woensdag minstens nodig voor MVG.

'Echt hulp bieden wordt dan wel moeilijk'

Goede vriend Vincent van der Voort is het niet helemaal eens met de manier waarop Van Gerwen terug wil komen aan de top van de dartwereld. Dat zei hij in de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

"Vooropgesteld: ik help hem omdat hij een hele goede vriend van me is. Dan help je elkaar. Maar we zijn nu op een punt beland dat we het niet honderd procent met elkaar eens zijn over hoe hij terug aan de top komt. Dan help je elkaar nog wel gewoon, want het is zijn carrière en hij is de baas, maar echt hulp bieden wordt dan wel moeilijk. Ik heb niet de wijsheid in pacht en er leiden meerdere wegen naar Rome. Ik probeer het wel, maar ik heb niet altijd het idee dat je goed bij hem doordringt."

