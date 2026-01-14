Het was hartstikke mooi nieuws dat liefst zeven Nederlandse darters afgelopen week een tourkaart wonnen op Q-School. Maar ex-prof Vincent van der Voort verbaasde zich wel over het algehele niveau in het Duitse Kalkar. Zeker toen hij bijvoorbeeld de gemiddelden zag die op de Engelse Q-School gegooid werden.

"Als ik een klein beetje kritisch mag zijn...", begint Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door. "Je mag geluk hebben als je in Q-School Europa speelt. Het niveau in Engeland is echt een stuk hoger. Een tourkaart halen is prachtig, maar voor heel veel spelers is dat het einddoel. Maar dit is pas het begin. Als je de ProTour gaat spelen, moet je niveau wel zo'n 92 of 93 gemiddeld zijn."

'Je moet je dan echt zorgen gaan maken'

Sterker nog, volgens Van der Voort, een ondergrens van onder de 90 gemiddeld is bijna not-done tegenwoordig om mee te kunnen doen met de grote namen. "Eigenlijk moet je elke wedstrijd 90 of meer gemiddeld gooien. Dat doen er niet veel in Europa. Dan moet je je toch zorgen gaan maken over je komende twee jaar. Niet dat je nu met een tourkaart al denkt dat je er bent. Je moet echt goed spelen en sommigen moeten echt een stapje bij gaan zetten."

'Je moet af van die Engelsen'

Omdat er in Europa veel meer inschrijvingen dan in Groot-Brittannië waren, werden er in Kalkar 19 tourkaarten vergeven en in Milton-Keynes 13. Dat is volgens Van der Voort wél een goed teken. "Dit is wel prima zo, zo gaat het niveau in Europa ook omhoog. Je moet ook af van dat er meer Engelsen meedoen. Dit is wel de manier om die achterstand in te halen." Toch zet hij er ook een kritisch puntje bij. "Kijk maar naar die spelers die vorig jaar hun tourkaart hebben gehaald en waar ze nu staan..."

Sportnieuws.nl Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl Darts Draait Door bespreken ex-prof Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes onder andere Q-School, uitspraken van Luke Littler en de uitnodigingen voor de World Series Darts in Bahrein en Saoedi-Arabië. Dit en meer beluister je in de nieuwe aflevering hieronder of via onder andere YouTube, Spotify en Apple Podcasts.