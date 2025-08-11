Luke Littler heeft een nieuwe vriendin, maar die moest nogal wennen aan de bekendheid van de topdarter. De Engelse wereldkampioen vertelt in een openhartig gesprek dat zijn geliefde nogal zat met alle haatreacties.

Littler vertelt in gesprek met Dartsstream over zijn relatie met Millar. Ook laat hij dus weten hoe ze omgaat met haatreacties over het stel. "Vorig jaar keek ik natuurlijk ook naar de comments en zij had best te lijden onder de negativiteit die er heerste. Maar ik zei tegen haar: 'Ze zijn gewoon jaloers. Ze willen ons kapot krijgen. Je moet er gewoon niet naar kijken en je focussen wat je op dit moment hebt'."

Ook vertelt Littler dat hij op het moment erg gelukkig is met zijn liefde. "Ze is echt een geweldige vrouw voor me. Het is ook gewoon iets wat ik nodig had naast mijn vader en moeder." Millar was ook met Littler mee naar de Australian Darts Masters om de wereldkampioen daar te steunen. Mede door de steun van zijn vriendin wist de Engelsman het toernooi op zijn naam te schrijven. Hij won in de finale van Mike De Decker.

Belangrijke test

Hopelijk krijgt Littler ook steun van Millar in een belangrijke test die hij binnenkort nog een keer zal moeten halen. De Engelsman is al vijf keer gezakt voor zijn theorie-examen en kan dus nog altijd niet zelf autorijden. Littler is inmiddels achttien jaar en mag dus autorijden, maar hij zal zijn theorie en zijn praktijkexamen nog moeten halen. Het is niet bekend of zijn negentienjarige vriendin uit Wigan haar rijbewijs al wel op zak heeft.

New Zealand Darts Masters

Littler zal zijn volgende toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland spelen, waar hij zal proberen het kunstje uit het Australische Wollongong te herhalen. De wereldkampioen deed vorig jaar voor het eerst mee aan de New Zealand Darts Masters, maar verloor toen in de halve finales van Luke Humphries.

Topvorm

Littler is al het hele jaar in topvom. Hij werd aan het begin van het jaar wereldkampioen, won daarna de UK Open, haalde de finale van de Premier League en schreef vorige maand ook de World Matchplay op zijn naam.