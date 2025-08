Michael van Gerwen heeft zijn pijlen letterlijk en figuurlijk op september gericht. Nadat hij op de World Matchplay werd uitgeschakeld zei hij tegen Sportnieuws.nl dat hij na zijn vakantie weer zou werken richting zijn topvorm. Maar eerst is het tijd voor 'quality time' en neemt de topdarter het er goed van.

Nadat hij uit Blackpool terugkwam van het grootste rankingtoernooi na het WK darts, dook MVG eerst nog op tijdens Tomorrowland, het populaire dancefestival in België. Daar feestte hij erop los met onder meer de bekende ex-voetballer Eljero Elia. Maar daarna was het heel snel tijd voor zijn kinderen. Zoë en Mike mochten met hun vader mee naar Ibiza, waar ze genieten van de zon en luxe.

Zondag toont Van Gerwen dat hij met zijn twee kids en wat vrienden op een luxe jacht vertoeven voor de kust van het Spaanse eiland. Zelf oogt hij ook content met zijn huidige leventje. En dat mag ook wel. De afgelopen maanden werden een roerige periode voor de drievoudig wereldkampioen. Al twee jaar worstelt hij met zijn vorm en wint hij zelden meer. Daar kwam eind mei het nieuws bij dat hij aan het scheiden is van zijn ex-vrouw Daphne én maakte hij bekend dat er bij zijn vader weer kanker is aangetroffen.

September moet het gebeuren

Van Gerwen gooide pas eind juni weer zijn eerste wedstrijden op topniveau, maar dat was nog altijd niet je van het. Zijn vroege uitschakeling door Josh Rock in de tweede ronde van de Matchplay markeerde het einde van die roerige periode. Hij vloog met zijn kids op vakantie, waar hij dus momenteel op Ibiza van de zon en van hen geniet. In september wil hij weer serieuze stappen zetten om te proberen terug op topniveau te komen. Daar zal hij hard voor moeten werken, want de dartswereld wacht op niemand.

Van Gerwen zakt flink weg

Ondertussen werden er in Van Gerwens vakantie ook nog twee vloertoernooien gegooid. Jermaine Wattimena won zijn eerste titel bij de PDC en kon zijn tranen niet bedwingen. Mede door dat resultaat zakte Van Gerwen op de ranking voor de Players Championship Finals uit de top-120, terwijl hij bij de beste 64 moet zitten om geplaatst te zijn voor het laatste rankingtoernooi richting het WK darts in december. Werk aan de winkel dus.