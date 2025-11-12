Dat Stephen Bunting verrassend vroeg uit de Grand Slam of Darts vloog, heeft hij volledig aan zichzelf te wijten. De Engelse topdarter raakte tijdens zijn eerste groepswedstrijd tegen de markante Filipijn Alexis Toylo helemaal van zijn apropos en herstelde daar niet meer van. Ex-profdarter Vincent van der Voort vindt het een kwalijke zaak.

Dat Bunting als nummer vier van de wereld niet om kon gaan met de ultra trage darter Toylo, is zijn status onwaardig. Dat vindt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Die wedstrijd heeft hem de das om gedaan. Hij liet aan alle kanten zien dat hij er niet mee om kon gaan. Dat is natuurlijk wel kwalijk voor de nummer vier van de wereld."

'Het mag geen verrassing zijn'

Volgens Van der Voort kan het best dat darters als Bunting last hebben van vertragende speelstijlen van hun tegenstanders. "Maar het hoort geen verrassing te zijn. Die Toylo heeft gewoon op het WK gespeeld en Bunting had alleen maar naar zijn wedstrijd tegen Richard Veenstra hoeven kijken. Dan had hij geweten dat deze jongen (Toylo, red.) er effe een tijdje over doet om zijn pijlen te gooien."

'Blij dat-ie eruit ligt'

Van der Voort is overigens ook wel blij dat Toylo het voorbeeld van Bunting volgde en uit de Grand Slam of Darts vloog in de groepsfase. Hij ergerde zich als kijker ook aan het trage spel. Op een gegeven moment zaten er liefst 27 seconden tussen zijn tweede en derde pijl op een 167-finish. "Ik ben blij dat-ie eruit ligt, het is niet zo leuk om naar te kijken. Maar ik vind het op zich niet een slechte speler."

Beluister de podcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door staat de Grand Slam of Darts centraal. Ex-prof Vincent van der Voort laat zijn licht schijnen over de vele verrassende namen die al uitgeschakeld zijn en behandelt de vijf Nederlandse deelnemers. Ook worden uitspraken van Raymond van Barneveld en Michael van Gerwen besproken. Beluister dit en meer in de nieuwe episode hieronder of via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.