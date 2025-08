Ex-profdarter Vincent van der Voort kon zijn oren niet geloven toen hij ooit op de UK Open tegen Jermaine Wattimena moest spelen. De Nederlanders clashten in 2022 tijdens een major in een wedstrijd die Van der Voort overtuigend won. Dat duel herinnert de winnaar zich nog wel, maar vooral vanwege een bijzondere gebeurtenis achter de schermen.

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door komt is Wattimena te gast na zijn eerste titel bij de PDC en komt hun onderlinge strijd ter sprake. De wedstrijd tegen elkaar op de UK Open, de enige op een groot toernooi, staat nog in het geheugen van Van der Voort gegrift. "Die weet ik nog wel", grinnikt hij al bij voorbaat als hij aan het moment terugdenkt. Wattimena moet ook al lachen.

'Wat zegt hij nou?'

"We gingen de pauze in en dan moet je naar achteren toe, naar een tafeltje. Het is dan niet gebruikelijk om met je tegenstander te praten. Maar hij (Wattimena, red.) zegt doodleuk dat als ik door blijf gooien met 180-scores, dat hij dan niet kan winnen." Een schaterlach schiet over tafel bij de twee Nederlandse darters bij het ophalen van die anekdote. "Wat zegt hij nou?", dacht Van der Voort drie jaar geleden.

'Hij liet me in verbazing achter'

De inmiddels 37-jarige Wattimena weet nog wat er gebeurde achter de schermen. "Vincent was op dat moment zo goed, hij speelde een erg goede wedstrijd. Als hij zo door bleef gaan..." Vervolgens breekt Van der Voort in. "Dat vergeet ik nooit meer, dat hij dat zei. Ik heb nooit gesprekken met tegenstanders achter het podium tijdens wedstrijden. Het is ook niet verboden, maar hij stond daar zo... Ik moest vooral om die ene zin lachen. Hij liet me in verbazing achter."

Beluister de podcast

Jermaine Wattimena is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Samen met vaste gezichten Vincent van der Voort en Damian Vlottes bespreekt hij hoe het is om zijn eerste titel bij de PDC te pakken. Ook wordt er gekeken naar opmerkelijke momenten in het leven van de 37-jarige Westervoorter. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.