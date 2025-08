De Nederlandse darter Jermaine Wattimena voelde vorige week een enorme last van zijn schouder vallen. Hij won zijn eerste titel bij de PDC, en dat op 37-jarige leeftijd. Het duurde lang voordat hij die mijlpaal te pakken had en onthult ook dat hij van ver moest komen. Wattimena is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. "Die slechte periode heeft zo'n 2,5 jaar geduurd."

De nieuwe aflevering van de podcast wordt geopend met het feit dat Michael Smith een verklaring heeft gegeven over waar zijn vrije val vandaan komt. Wattimena weet nóg een incident te noemen rond de wereldkampioen van 2023, alvorens het over zijn eigen 'slechte periode' gaat. "Ik heb meegekregen dat Smith ook nog eens van een elektrische scooter is gevallen. Ook dat nog, echt pech voor die jongen."

'Als je eenmaal op die glijbaan zit...'

Ex-profdarter Vincent van der Voort geeft vervolgens de voorzet aan Wattimena om zijn mindere tijd te verklaren. "Je ziet het met jongens zoals Smith, maar ook met Michael van Gerwen, Joe Cullen en Dimitri van den Bergh. De tour wacht op niemand, ze denderen maar door. Haak dan nog maar weer eens aan. Als je eenmaal op die glijbaan zit, zie dan maar terug te komen. Jermaine, jij hebt ook zo'n moeilijke periode gehad toch?"

'Heel snel heel veel afgevallen'

Wattimena haakt daar op in en onthult dat zijn gewicht van grote invloed was. "Het heeft zo'n 2,5 jaar geduurd. Ik ben blij dat ik een marge had voordat ik mijn tourkaart zou verliezen. Dat is mijn geluk geweest. Ik was toen heel veel afgevallen en ook nog eens heel snel. Je merkt daarna op ProTours weer dat je met onregelmatigheden te maken hebt, waardoor je sneller aankomt. Bijvoorbeeld door het vele reizen. Ik merkte dat ik weer op gewicht kwam en ineens vlogen de pijlen weer rechtdoor."

'Een last van mijn schouders'

Voor The Machine Gun uit Westervoort hielp afvallen en fitter worden dus niet. Hij nam zijn oude vorm weer aan en dat bracht hem in 2025 zijn eerste succes. Hij won Players Championship 23 en barstte daarna in tranen uit. "Er viel een last van mijn schouders. Het heeft lang geduurd, liefst 10,5 jaar."

Beluister de podcast

Jermaine Wattimena is te gast in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Samen met vaste gezichten Vincent van der Voort en Damian Vlottes bespreekt hij hoe het is om zijn eerste titel bij de PDC te pakken. Ook wordt er gekeken naar opmerkelijke momenten in het leven van de 37-jarige Westervoorter. Beluister dat en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube, Spotify en Apple Podcasts.