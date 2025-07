Het ging op de US Darts Masters niet helemaal goed bij de walk-on van Luke Humphries. Bij zijn opkomst in New York bleef er een fan aan zijn duim hangen. De opmerkelijke blessure wordt besproken in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Ex-prof Vincent van der Voort was bij het toernooi en sprak de getroffen Engelsman na afloop van het incident.

Humphries won ondanks zijn duimblessure wel gewoon van Stowe Buntz en mocht na twee dagen topdarts in New York zelfs de beker omhoog houden. Dat hij het deed met een gekwetste vinger, is extra knap te noemen. "Het ging niet helemaal goed. Hij liet die duim zien de volgende dag en hij was echt een stuk dikker dan de andere duim. Niet dat hij er nou zoveel last van had, want anders gooi je niet zo goed", zag Van der Voort in Madison Square Garden.

'Het zag er niet heel veilig uit, hè?'

"Het zag er niet heel veilig uit voor de spelers, hè", zag ook presentator Damian Vlottes, die thuis voor de buis het incident zag gebeuren. Volgens Van der Voort had Humphries er vooral last van op de eerste dag. Dat scheelde een slok op een borrel, want op de eerste dag stond er maar één duel gepland en op de tweede dag moest Cool Hand de kwart-, halve- en finale spelen. "Toen viel het wel mee."

Voorbeeld aan Raymond van Barneveld

De opkomst was anders dan normaal. Waar de darters normaliter met hekken worden afgeschermd van het publiek en ze 'vrij' hun weg naar het podium kunnen maken, daar moesten ze in de Verenigde Staten door de mensen heen bewegen. Volgens Van der Voort zouden meer darters een voorbeeld moeten nemen aan Raymond van Barneveld. De Nederlandse dartslegende geeft met links (zijn niet-werphand) boksjes. "Hij zegt altijd dat hij die bierhanden van de fans niet hoeft te hebben."

