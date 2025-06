Topdarter Luke Humhpries is op een bijzondere manier geblesseerd geraakt. De nummer één van de wereld worstelde in zijn partij op de US Darts Masters. De boosdoener blijkt een toeschouwer te zijn.

Humphries won met 6-4 van de Amerikaan Stowe Buntz, maar heel gemakkelijk ging dat niet. De 30-jarige Engelsman blijkt een bijzondere blessure opgelopen te hebben. Dat gebeurde tijdens de walk-on, waar darters tussen de toeschouwers door richting het podium lopen.

Het is een moment waar dartsfans dicht bij de pro's kunnen komen: de walk-on. Tijdens de opkomst geven de meeste darters handjes en high-fives aan fans. Het ging mis bij Humphries, want hij liep een duimblessure op.

Duimblessure

De toeschouwer trok aan de duim van de Engelse darter, waarna Humphries zijn hand snel terugtrok. "Tijdens de opkomst trok die kerel natuurlijk mijn duim naar achteren, en dat deed echt pijn", vertelde hij in de persconferentie na de wedstrijd.

"Het had invloed op mijn prestatie, maar ik heb echt mijn best gedaan om er niets om te geven. Zoiets blijft in je hoofd zitten, dat doet het echt. Het had invloed op mijn spel, maar eerlijk gezegd speelde Stowe ook gewoon heel goed."

Raymond van Barneveld

De handen van een darter zijn de money makers en als er dan tijdens de walk-on iets misgaat, is dat natuurlijk niet gewenst. Dit is de reden dat sommige professionele darters geen handjes meer geeft aan fans. In plaats daarvan geeft Raymond van Barneveld bijvoorbeeld alleen nog maar boksjes. Hij heeft in het verleden eenzelfde ervaring gehad als Humphries.

US Darts Masters

De US Darts Masters is onderdeel van de World Series of Darts, een serie aan demonstratietoernooien over de hele wereld. Dit weekend spelen in New York de beste darters ter wereld tegen lokale sterren. Michael van Gerwen maakt zijn rentree in de dartsport. Hij laste na zijn relatiebreuk een korte pauze in. De Nederlander overtuigde in de eerste ronde tegen Leonard Gates en won met 6-1. In de kwartfinale is Gerwyn Price zaterdagnacht zijn tegenstander.