Ooggetuige deelt andere versie van 'zinloos geweld' tegen Kim Huybrechts: 'Hij zat zelf achter ze aan'

Kim Huybrechts raakte donderdag betrokken bij een vechtpartij na een bezoek aan de bekerfinale tussen Royal Antwerp en Union Sint-Gilles (0-1). De darter werd flink in elkaar gemept en brak tot overmaat van ramp zijn sleutelbeen. Zelf spreekt hij van 'zinloos geweld', maar een ooggetuige zag iets anders gebeuren.

De darter kwam na afloop van de wedstrijd in een vechtpartij terecht toen hij op weg was naar een supportersbus. Zelf zegt hij langs het opstootje te hebben gelopen tot hij opeens geslagen werd met een motorhelm. Eenmaal op de grond werd de Belg nog even flink in elkaar getrapt. "Ik werd onderuit getackeld en opeens begonnen ze op mijn hoofd te stampen", vertelde hij vanuit zijn ziekenhuisbed. Huybrechts moest vrijdag geopereerd worden omdat zijn sleutelbeen op meerdere plekken gebroken was.

Eigen schuld?

Volgens Kim Huybrechts had hij niks met de vechtpartij te maken en is hij slachtoffer geworden van 'zinloos geweld'. Echter, het Belgische Nieuwsblad.be sprak met een ooggetuige, die een hele andere versie van het verhaal vertelt. Volgens deze anonieme bron was de darter toch echt betrokken bij het ruzietje onder de voetbalsupporters.

"Een groep supporters en een groep van 10 tot 20 Brusselse jongeren, stonden daar tegenover elkaar", aldus de ooggetuige. "De meesten leken me minderjarig. Plots gebeurde iets, waardoor iedereen uit elkaar stoof. Het waren de supporters die de jongeren achterna zaten." Onder deze supporters zou ook Huybrechts hebben gelopen, die dus doelbewust het gevecht zou hebben opgezocht.

'Zat zelf achter ze aan'

"Huybrechts was één van de mannen die achter die tieners aanzat", beweert de bron. "Daarbij is hij gevallen. Het leek alsof hij over zijn eigen voeten struikelde. Toen hij probeerde recht te krabbelen, hebben twee of drie van die gasten hem nog een paar laffe trappen gegeven." Of deze ooggetuige de waarheid spreekt, valt natuurlijk te betwisten. Wat er precies is gebeurd, blijft vooralsnog onduidelijk.