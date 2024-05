Kim Huybrechts spreekt van 'zinloos geweld' na klap met motorhelm: 'Het had veel erger kunnen zijn'

Darter Kim Huybrechts heeft in het ziekenhuis gereageerd op het incident waarbij hij betrokken was op donderdagmiddag. Na de Belgische bekerfinale, waar Huybrechts toeschouwer was, werd hij in elkaar geslagen en geschopt. Gevolg: gebroken sleutelbeen. "Maar het had veel erger kunnen zijn", reageert de Belg vanuit het ziekenhuis.

Het Laatste Nieuws (HLN) ging met een camera langs bij de darter en liet hem vertellen wat er gebeurde. Onderweg van het stadion naar de bussen waarmee de groep van Huybrechts op de bekerfinale was afgekomen, ging het mis. Huybrechts en zijn gezelschap moesten door een parkje en langs hekken naar de bussen. Daar werden ze uitgedaagd.

'Ze begonnen te stampen'

"Een dertigtal jongeren begon iets te roepen - dat Union gewonnen had, enzovoort. Een paar Antwerp-fans riepen wat terug. Je weet hoe dat gaat", zegt Huybrechts. De darter wilde met een vriend langs de hekken stappen, omdat ze op tijd bij de bus moesten zijn. Uit het niets kreeg hij een duw, gevolgd door een harde klap. "Ik kreeg rechts een klap met een motorhelm. Daarna werd ik op de grond getackeld en begonnen ze op mijn hoofd, kin en sleutelbeen te stampen."

'Dat vond ik vreemd'

Huybrechts kon niks beginnen tegen de groep relschoppers. Een dubbele breuk in zijn sleutelbeen was het gevolg. "Ik was weerloos en voelde vrij snel dat er iets mis was. In twee minuten was het gebeurd en was het groepje ook alweer verdwenen", zegt Huybrechts. "Misschien dachten ze dat ik iets tegen hen geroepen had? Er was ook geen politie in dat parkje, dat vond ik vreemd."

'Zinloos geweld'

Huybrechts zegt zelf niks gedaan te hebben om het geweld uit te lokken. "Vanuit mijn kant was er helemaal geen aanleiding. Dit is dus zinloos geweld. Ik was op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats. Ze hadden het denk ik niet op mij gemunt. Zoiets maakt je wel boos, ja."

Wanneer weer darten?

Huybrechts hoopt en verwacht dat zijn herstel kort duurt en hij dus op tijd weer fit is om te darten. "Ik ben positief. Ik word vandaag geopereerd en wil zo snel mogelijk weer kunnen darten. De prognose is zes weken, maar ik zou graag na vier weken al klaar zijn. Dan zijn er de kwalificaties voor het toernooi in Antwerpen. Daar wil ik dolgraag bij zijn.”