Open loting UK Open in vierde ronde: Michael van Gerwen tegen slome Oostenrijker

De loting voor de vierde ronde van de UK Open heeft meteen een aantal krakers opgeleverd. Aangezien de loting open is, kon iedereen elkaar loten. Zo zagen we dat Dirk van Duijvenbode het het allerslechtst getroffen heeft.

Aubergenius moet het namelijk opnemen tegen wereldkampioen Luke Humphries. Dat was de als nummer één geplaatste darter, dus slechter kon niet voor de Nederlander. Michael Smith trof het ook al niet, hij lootte tegen landgenoot Joe Cullen. Naast Van Duijvenbode zitten er nog acht andere Nederlanders in het toernooi. Ook zij hoorden hun loting voor ronde vier, die vrijdagavond gespeeld gaat worden op diverse podia in Minehead.

Loting Nederlanders

Michael van Gerwen stroomt, net als Van Duijvenbode, Raymond van Barneveld en Danny Noppert pas in deze ronde voor het eerst in. De beste Nederlandse darter ooit begint zijn UK Open-avontuur met een wedstrijd tegen Mensur Suljovic. Dat is een Oostenrijker die heel traag gooit en met een rare worp. Hij heeft vroeger darteritus gehad. Van Barneveld speelt tegen Luke Woodhouse. Noppert moet tegen de Duitser Gabriel Clemens.

UK Open | Opsteker voor Vincent van der Voort, al negentien Nederlanders uitgeschakeld De UK Open begon voor veel darters al op vrijdagmiddag met de eerste drie rondes. Daar deden de grote namen nog niet aan mee, zij hoeven pas vanaf ronde vier te gooien. Maar er sneuvelden al wel een aantal Nederlanders. Een paar landgenoten mogen zich nog wel met de beste darters meten. Een overzicht.

Vincent van der Voort kwam als allerlaatste uit de Lingo-bak met ballen. De oudgediende moet het opnemen tegen de grote Kroaat Boris Krcmar. Het Nederlandse talent Gian van Veen moet tegen een Duitser: Florian Hempel. Niet alleen zijn er twee Nederland-Duitslands in de vierde ronde, ook een Nederland-België: Richard Veenstra tegen Mike De Decker. De onbekendste Nederlander die in deze ronde staat, is Patrick Geeraets. Hij heeft geloot tegen Josh Rock. Tot slot hebben we nog Kevin Doets, die het ook al tegen een Duitser op moet nemen: Daniel Klose.

Loting vierde ronde UK Open

Ryan Searle - Graham Usher

Josh Payne - Andrew Gilding

Kevin Doets - Daniel Klose

Michael van Gerwen - Mensur Suljovic

Ross Smith - Daryl Gurney

Scott Mitchell - Nathan Aspinall

Ryan Meikle - Brett Claydon

Benjamin Drue-Reus - Jose de Sousa

Chris Dobey - Mickey Mansell

Danny Noppert - Gabriel Clemens

Danny Lauby - Stephen Bunting

Scott Williams - Ricky Evans

Kim Huybrechts - Keane Barry

Michael Smith - Joe Cullen

Rowby-John Rodriguez - Rob Cross

Simon Whitlock - Damon Heta

Cameron Menzies - Gary Anderson

Raymond van Barneveld - Luke Woodhouse

Gerwyn Price - Martin Schindler

Jonny Clayton - Tim Wolters

James Wade - Luke Littler

Leonard Gates - Martin Lukeman

Brendan Dolan - Dimitri van den Bergh

Gian van Veen - Florian Hempel

Mike de Decker - Richard Veenstra

Dirk van Duijvenbode - Luke Humphries

Nick Kenny - Dave Chisnall

Krzysztof Ratajski - Adam Gawlas

Joshua Richardson - Peter Wright

Josh Rock - Patrick Geeraets

Mervyn King - Ricardo Pietreczko

Vincent van der Voort - Boris Krcmar

THE FOURTH ROUND!



Here's the stage allocations for the Fourth Round of the 2024 @Ladbrokes UK Open.



Some brilliant ties on their way 🙌



👉 https://t.co/8NmjqpAbey pic.twitter.com/E1tgXRXzCp — PDC Darts (@OfficialPDC) March 1, 2024