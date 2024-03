UK Open | Opsteker voor Vincent van der Voort, al negentien Nederlanders uitgeschakeld

De UK Open begon voor veel darters al op vrijdagmiddag met de eerste drie rondes. Daar deden de grote namen nog niet aan mee, zij hoeven pas vanaf ronde vier te gooien. Maar er sneuvelden al wel een aantal Nederlanders. Een paar landgenoten mogen zich nog wel met de beste darters meten. Een overzicht.

Vanaf de vierde ronde stromen de grote namen als Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld en Danny Noppert in. Zij waren de eerste drie rondes vrij. In die openingsrondes moest alles wat onder de top-32 van de wereld zit, knokken voor een plekje bij de laatste 64. Mooi aan de UK Open is, is dat er vanaf de vierde ronde een open loting is. Iedereen kan dus tegen elkaar loten, elke ronde weer opnieuw. Vrijdag aan het begin van de avond volgt de loting voor de vierde ronde.

Vincent van der Voort

Een darter die bij de laatste 64 zit, is Vincent van der Voort. De Nederlandse oudgediende, die in 2023 een verschrikkelijk jaar kende, probeert in 2024 nog een keer alles op alles te zetten om het nog te blijven maken in het darten. Hij stroomde op de UK Open in de derde ronde pas in en moest tegen Christian Perez, een Filipijn met een tourkaart. Van der Voort begon heel sterk en pakte een 3-1 voorsprong. Daarna ging het letterlijk heen en weer, waardoor de Nederlander met 6-4 won, met een gemiddelde van ruim 91.

Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld

Van der Voort krijgt in de vierde ronde gezelschap van vier landgenoten: Michael van Gerwen, Danny Noppert, Dirk van Duijvenbode en Raymond van Barneveld. Het lijstje overgebleven Nederlanders op een rij:



- Michael van Gerwen

- Danny Noppert

- Dirk van Duijvenbode

- Raymond van Barneveld

- Gian van Veen

- Vincent van der Voort

- Kevin Doets

- Richard Veenstra

- Patrick Geeraets

De Nederlandse darter Patrick Geeraets in actie op de UK Open, waarin hij verrassend de vierde ronde bereikte. ©PDC Darts

Nederlanders die al zijn uitgeschakeld op de UK Open

Bradly Roes (eerste ronde verloren van Benjamin Drue-Reus)

Martijn Dragt (eerste ronde verloren van Jack Male)

Jelle Klaasen (eerste ronde verloren van Haupai Puha)

Christian Kist (eerste ronde verloren van Patrick Geeraets)

Jitse van der Wal (eerste ronde verloren van Johnny Haines)

Niels Zonneveld (tweede ronde verloren van Wessel Nijman)

Berry van Peer (tweede ronde verloren van Maik Kuivenhoven)

Ron Meulenkamp (tweede ronde verloren van Josh Payne)

Danny van Trijp (tweede ronde verloren van Matthew Dennant)

Chris Landman (tweede ronde verloren van Lee Evans)

Jeffrey Sparidaans (tweede ronde verloren van Christian Perez)

Jurjen van der Velde (tweede ronde verloren van Jeffrey de Zwaan)

Maik Kuivenhoven (derde ronde verloren van Simon Whitlock)

Jermaine Wattimena (derde ronde verloren van Martin Lukeman)

Owen Roelofs (derde ronde verloren van Richard Veenstra)

Wessel Nijman (derde ronde verloren van Mike De Decker)

Geert Nentjes (derde ronde verloren van Ryan Meikle)

Wesley Plaisier (derde ronde verloren van Daniel Klose)

Jeffrey de Zwaan (derde ronde verloren van Patrick Geeraets)

Jules van Dongen en Jeffrey de Graaf

Ook de twee 'halve' Nederlanders op de UK Open, Jeffrey de Graaf en Jules van Dongen, zijn al uitgeschakeld. De Zweedse De Graaf verloor in de eerste ronde van Matthew Dennant. Van Dongen, die voor Amerika gooit, verloor ook in de eerste ronde. De Fransman Thibault Tricole was met 6-5 te sterk.

Jeffrey de Zwaan (rechts) schakelde landgenoot Jurjen van der Velde uit op de UK Open. ©PDC Darts

Hoogste gemiddelde voor Wessel Nijman

We moeten een applausje geven aan Wessel Nijman en Niels Zonneveld. In de tweede ronde gooiden de twee Nederlanders tegen elkaar en kwamen ze allebei tot 100+ gemiddeld. Dat lukte verder alleen Martin Lukeman en Andy Baetens. Nijman won de wedstrijd met 6-4 en schakelde daarmee dus wel een landgenoot uit. Hij is wel de darter met het hoogste gemiddelde in alle partijen die al geweest zijn: 103.84.