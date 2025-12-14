Wessel Nijman was een blij man na zijn gewonnen WK-wedstrijd tegen Karel Sedlacek. De Nederlandse darter versloeg de Tsjech overtuigend met een gemiddelde van boven de 100. Echter wekten zijn woorden na afloop bij Viaplay nogal wat verbazing bij ex-profdarter Vincent van der Voort.

In de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door vertelt Van der Voort wat het interview van Nijman bij hem naar boven bracht. De jongeling zei dat hij helemaal geen spanning voelde tijdens de wedstrijd. "Dat vond ik... Als je zegt dat je helemaal geen spanning voelt... Dat bestaat niet op een WK", zegt Van der Voort in de nieuwe aflevering van de podcast. "Sterker nog: als dat wel zo is, dan is dat zorgwekkend. Je móét een beetje spanning hebben."

Michael van Gerwen

Hij haalt een anekdote over zijn goede vriend Michael van Gerwen naar boven. De Nederlander groeide uit tot één van de beste darters aller tijden met drie wereldtitels en meer dan honderd andere PDC-trofeeën. "Toen hij op het punt van doorbreken stond, werd hij echt afgevuurd als hij het podium op moest. Die zat zo vol adrenaline en was helemaal bezig met het idee dat hij iedereen wilde slopen. Als je tegen hem had gezegd: 'Je speelt zonder spanning', dan had hij gezegd dat dat niet kon. Dat moet je voelen."

'Daar kan ik heel erg naar uitkijken'

Van der Voort concludeert dat hij de woorden van Nijman ook verkeerd begrepen kan hebben. Maar dat als hij het anders bedoeld had, dat hij het dan ook weer verkeerd uitgelegd heeft. Feit is dat Nijman in de volgende ronde staat en daarin de Duitser Gabriel Clemens treft. Een clash met nummer 2 van de wereld Luke Humphries in de derde ronde is dan de volgende gang op het menu van Nijman. "Dat zijn wel de wedstrijden waar ik heel erg naar kan uitkijken, zo net na Kerstmis."

