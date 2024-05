PDC is helemaal klaar met dronken darters en grijpt in: 'Hardere maatregelen zijn nodig'

De Professional Darts Corporation (PDC) is helemaal klaar met darters die alcohol de speellocaties in smokkelen. De bond kondigt in een mail naar alle darters 'hardere maatregelen' aan. De spelersvakbond PDPA steunt de mail.

"Er is een toename van het aantal gevallen waarbij spelers betrapt werden op het meebrengen van alcohol naar vloertoernooien”, neemt de Telegraaf over uit de mail. "Dit wordt dan verstopt in waterflessen of andere dingen. Dit is expliciet verboden en spelers zijn er eerder al op gewezen dat dit ingaat tegen de toernooiregels. Na overleg is besloten dat er hardere maatregelen nodig zijn om dit in de toekomst te voorkomen.”

Boetes en na vier keer schorsing

Die maatregelen zijn nou ook weer niet super schokkend. Er worden boetes ingesteld die per overtreding oplopen. Van 250 pond om mee te beginnen tot 1000 pond bij een derde overtreding. Pas na een vierde keer illegaal alcohol meesmokkelen wacht een schorsing voor het volgende vloertoernooi.

Players Championships

Voorlopig gelden de maatregelen alleen en vooral voor de vloertoernooien, zoals de Players Championships en kwalificaties voor de Euro Tours. Daar zijn namelijk geen fans en media aanwezig en is er minder sociale controle. De PDC wil af van het imago dat alle darters dikke, dronken Engelsen zijn en wil alcohol zoveel mogelijk uit de ban doen.

Minder alcohol

Het was jarenlang een publiek geheim dat veel darters bij de PDC alcohol nuttigden om beter te gooien. Door de verdovende werking van alcohol zouden de zenuwen onder bedwang gehouden worden en ook trillende armpjes en handjes tegengaan. De nieuwe generatie darters, onder wie regerend wereldkampioen Luke Humphries, oogt steeds fitter en zweert alcoholgebruik vaker af.