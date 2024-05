Dominantie Michael van Gerwen nu écht voorbij? 'Aantal wereldtitels van Barney haalt hij niet meer in'

Michael van Gerwen beleefde donderdag een pijnlijke avond. Hij werd door Luke Littler onttroond als kampioen van de Premier League Darts, nadat hij in de halve finale al verloor Luke Humphries. Zijn dominantie lijkt hiermee toch wel definitief voorbij. Sportnieuws.nl-verslaggever Damian Vlottes peilde bij zijn collega-darters de status van - de ooit zo - 'Mighty Mike'.

"We weten allemaal wat Michael gepresteerd heeft in het verleden. Je mag hem echt nóóit uitvlakken en hij is er zeker toe in staat om terug te komen op het niveau waar Luke Humphries en Luke Littler nu op zitten", denkt Niels Zonneveld. "Hij zit een beetje in een sleur waar hij vijftien jaar geleden niet in zat. Voor de Lukes is het allemaal leuk en nieuw."

Triple Z, zoals de bijnaam van Zonneveld luidt, heeft echter geen twijfels over de kwaliteiten van MvG. "Als hij de juiste mindset weet te vinden is hij denk ik de beste van iedereen, maar dan moet hij zijn zaakjes wel op orde zien te krijgen", verzekert Zonneveld. Ook collega Damian Mol ziet dat Van Gerwen in een sleur zit, maar zegt dat Luke Littler dat ook kan overkomen. Maar... "Wie weet staat die jongen dan wel twee keer zo goed te spelen, al is dat bijna niet meer mogelijk", lacht de Brabander.

Barney nog voorbij?

Van Gerwen is drievoudig wereldkampioen, terwijl Raymond van Barneveld de succesvolste Nederlander is op dat gebied met vijf wereldtitels. Oud-darter en huidig analist Paul Nicholson heeft zijn twijfels over de toekomst van Van Gerwen. "Hij kan zo lang spelen als hij wil, maar ik kan me toch niet voorstellen dat hij heeft genoten tijdens de Premier League play-offs van donderdag", denkt The Asset.

"Hij moet de motivatie vinden om titels terug te winnen", benadrukt Nicholson. "Ik denk bijvoorbeeld echt dat hij snel weer een wereldtitel wil gaan winnen", aldus de Engelsman. "Het is een speler die nog jaren mee kan, alleen het ligt in zijn eigen handen op welk niveau. Hij is bijvoorbeeld pas één keer de nummer 1 van de wereld geweest, dat zal hij zeker nog een keer willen. Ik ben verre van zeker dat hij Raymond van Barneveld nog gaat inhalen met het aantal wereldtitels."

GOAT

Andere aanwezige darters in Rosmalen bij het Dutch Darts Championship laten zich ook uit over de situatie waar Van Gerwen zich in bevindt. Qualifier Moreno Blom, die won van Ryan Joyce, is fan van Van Gerwen. "Michael heeft zo een status op de wereld, dat is niet normaal. Voor mij is hij de GOAT of darts. Je kan gewoon niet meer tien jaar lang de beste van de wereld zijn. Het gaat op dit moment minder, maar binnen nu en twee jaar gaat hij wel weer een wereldtitel pakken. Dat wordt wel weer eens tijd."

Ook de Belg Mike de Decker verwacht niet dat het over is. "Ik vind hem niet verzwakt. De rest is gewoon beter geworden. Hij is niet meer dominant nee, maar als meerdere spelers ineens in staat zijn om constant 110, 115 gemiddeld te gooien, dan kun je niet meer dominant zijn."

Titel 37 op Euro Tour?

Van Gerwen gaat dit weekeinde een poging doen om zijn 37ste Euro Tour-titel in de wacht te slepen. Hij won zijn laatste titel op dit circuit bijna 13 maanden geleden. Toen versloeg hij op het Belgian Darts Open in Wieze Luke Humphries in de finale. Hij start zaterdagavond tegen Kevin Doets.