PDC stelt alcoholboetes in: 'Darters verbergen drank in waterflesjes'

De dartsbond PDC stelt boetes in voor spelers die worden betrapt met zelf meegebrachte alcohol. Dat blijkt uit een mailtje dat de bond heeft gestuurd.

De dartsbond PDC roept alle darters op om te kappen met het meebrengen van alcohol. De Professional Darts Players Assocation (PDPA) heeft aan al zijn leden een mailtje gestuurd, waarin een nieuw boetebeleid wordt aangekondigd.

De mail heeft een strenge toon: "Er is een toename van het aantal gevallen dat spelers betrapt worden op het meenemen van alcohol naar speelzalen of op vloertoernooien. De drank wordt verborgen in waterflessen of andere containers. Dat is absoluut verboden. Het is een inbreuk op de toernooiregels."

Boetes

De boetes zitten zo in elkaar: "Eerste overtreding: 250 pond. Tweede overtreding, 500 pond. Derde overtreding, 1000 pond. Vierde overtreding: de zaak wordt behandeld door een comité en er hangt een schorsing boven je hoofd." En de afsluiter klinkt ook al als een leraar die een scholier bestraft: "Als je deze belangrijke stukjes informatie niet leest, dan ken je de regels niet."

The PDC have had to send a warning email out because the players are sneaking alcohol into pro tour events😂😂😂 what a fucking sport. 🎯 pic.twitter.com/rYsg2MJ6jj — DartsAnonymous (@anonymous_darts) May 25, 2024

Dutch Darts Championships 2024

Dit weekend is het dartscircus present in Rosmalen voor het Dutch Darts Championships 2024. Afgelopen donderdag werd de Premier League Darts nog afgerond. Luke Littler werd de eindwinnaar. De Engelsman is pas zeventien jaar en kan zich dus sowieso beter niet met een biertje vertonen.