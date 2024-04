Schandalige taferelen in publiek Premier League Darts in Manchester: vechtpartijen en bier gooien

In tegenstelling tot andere sporten verlopen de Premier League avonden in het darts vaak vrij rustig in het publiek. Dat was in Manchester donderdag echter wel anders. Daar ging het hard tegen hard tussen de Engelse fans.

De avond was niet alleen in het publiek gek, ook op het podium vonden de raarste dingen plaats. In de finale pakte Luke Litlter de zege tegen een uitgebluste Gerwyn Price. De Welshmen gooide in zijn eerste twee wedstrijden ijzersterk en gooide zelfs een negendarter. In de finale gedroeg hij zich echter raar en kwam er niets uit. Achteraf liet Price van zich horen via Instagram. Check hieronder zijn statement over donderdagavond.

Ruzies

De grootste ruzies en rariteiten waren echter te zien in het publiek. Het rumoer begon al in de partij waarin Price zijn negendarter gooide tegen Michael Smith. Op de tribunes boven de vloer ontstond een vechtpartij waar een hoop stewards aan te pas moesten komen. Precies op het moment dat de mensen uit elkaar gehaald moesten worden, gooide Price op het podium zijn negendarter.

What a fucking clip this is, crowd fighting whilst Gerwyn Price hits a 9 darter in the background 😂😂😂 pic.twitter.com/a9ho2SybT4 — DartsAnonymous (@anonymous_darts) April 4, 2024

Bier gooien

De vechtpartij was niet de enige smet op de avond in Manchester. Op de zijtribune ontstond ook nog een ruzietje tussen mensen bovenop de tribune en fans op de vloer. Over en weer werd er met bier gesmeten tussen de fans, waar veel andere supporters ook de dupe van werden. De PDC heeft nog niet gereageerd op alle opstootjes en gekke momenten tijdens de dartsavond in Manchester.