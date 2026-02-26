Vlak voor de vierde avond van de Premier League Darts heeft de PDC een teleurstelling moeten slikken. Sky Sports-analist Mark Webster ligt er voorlopig uit met een 'persoonlijk, medisch probleem', meldt zijn management. Oud-topdarter Webster is een graag geziene analist op de Engelse televisie.

De afgelopen week stond sowieso al in het teken van ziekte. Michael van Gerwen meldde zich ziek af voor de vorige Premier League Darts-avond in Glasgow. Hij zei vervolgens ook af voor de Euro Tour in Polen en Gerwyn Price volgde ziek zijn voorbeeld. De twee zijn er wel weer bij in Belfast donderdagavond en nemen het dan ook nog eens tegen elkaar op. Price speelde de afgelopen dagen de Players Championships en won er eentje van. Van Gerwen gooide al ruim een week geen competitieve pijl meer.

'Persoonlijk, medisch probleem'

Nu komt de voorlopige afwezigheid van Webster erbij in de Premier League. De 42-jarige Welshman, voormalig wereldkampioen bij de BDO en World Cup-finalist met Wales, wordt door zijn management Modus afgemeld voor de komende periode. "Modus kan bevestigen dat Mark een korte pauze zal nemen van zijn analistenwerk, vanwege een persoonlijk, medisch probleem. We vragen u alsjeblieft Mark's privacy te respecteren", staat in een statement.

Mooie carrière zonder grote prijs

Naast zijn wereldtitel op Lakeside in 2008 maakte Webster na zijn overstap naar de PDC ook indruk. Bij zijn eerste twee deelnames aan het grote PDC-WK haalde hij telkens de halve finale. Die verloor hij van wereldkampioenen Adrian Lewis en Phil Taylor. Ook haalde hij de Players Championship Finals-finale in 2011.

Analist

Nadat hij stopte met darten maakte Webster al vrij snel de overstap naar de tv-wereld, waar hij al jaren de grootste toernooien van commentaar voorziet bij Sky Sports. Onder meer met John Part en Wayne Mardle was hij te zien bij het WK darts en nu bijvoorbeeld bij de Premier League Darts.