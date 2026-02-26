Michael van Gerwen is er donderdag 'gewoon' bij als de Premier League Darts het Noord-Ierse Belfast aandoet. De Nederlandse topdarter moest zich vorige week terugtrekken in Glasgow vanwege ziekte, maar verschijnt deze donderdagavond voor zijn wedstrijd tegen Gerwyn Price in Belfast wel weer aan de oche.

Van Gerwen kende een 2025 vol tegenslagen, op sportief- en privégebied. Het nieuwe jaar begon hij goed met de eindzege op de Bahrain Darts Masters en een finaleplaats in Saoedi-Arabië. Toch zat het de Nederlander tegen op de Winmau World Masters, de eerste major van 2026. Een 'mokerslag' in zijn privéleven zorgde ervoor dat hij niet vrij op het podium stond.

Van Gerwen revancheerde zich op de vloer en tijdens de eerste speelavond van de Premier League, waarop hij in de finale won van landgenoot Gian van Veen. De tweede week eindigde hij met een finaleplaats, toen was Gerwyn Price te sterk.

Van Gerwen voldoende hersteld voor Premier League

Dat goede gevoel kon Mighty Mike niet doortrekken vanwege ziekte. Zijn goede vriend en begeleider Vincent van der Voort sprak deze week in Sportnieuws.nl Darts Draait Door zijn zorgen uit over de topdarter. "Ze weten zelf ook nog niet wat hij precies heeft. Er zijn allemaal onderzoeken gedaan, maar er is niks uit gekomen. Hij is serieus ziek", sprak de ex-prof in de podcast.

'Ik was goed beroerd'

Het was dan ook de vraag of Van Gerwen de speelavond donderdag zou halen. Ook de UK Open zou in gevaar kunnen komen. Maar de Nederlandse topdarter is op de weg terug. Van Gerwen bevestigt aan het Algemeen Dagblad dat hij donderdag speelt. " Ik ben nog niet helemaal fit, maar wel fit genoeg", zegt de recordwinnaar van de Premier League. "Het gaat stukken beter, maar ik was goed beroerd.” In Belfast is Gerwyn Price zijn tegenstander.

Programma Premier League Belfast

Vanaf 20.00 uur op Viaplay:



Luke Littler - Jonny Clayton

Stephen Bunting - Luke Humphries

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Gian van Veen - Josh Rock



Halve finales

Littler/Clayton - Bunting/Humphries

Van Gerwen/Price - Van Veen/Rock



Finale

Beluister Darts Draait Door

In de nieuwe aflevering van de podcast Sportnieuws.nl Darts Draait Door gaat ex-profdarter Vincent van der Voort dieper in op de gezondheid van Michael van Gerwen. Ook wordt de Premier League Darts en de eerste Euro Tour van het jaar in Polen besproken. Beluister dit en meer hieronder of check in via diverse kanalen als YouTube (met beeld), Spotify en Apple Podcasts.