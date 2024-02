Peter Wright heeft het publiek in Glasgow nodig tegen Michael van Gerwen: 'Het wordt zwaar'

Peter Wright is flink zoekende naar zijn vorm en doet er alles aan om die te vinden. Vorige week brak hij al z'n belofte door weer van pijlen te switchen, maar hij deed in de Premier League Darts in Berlijn nog iets om zijn worp aan te passen. In aanloop naar de avond in Glasgow blikt hij daarop terug.

Wright speelt in 'zijn' Schotland tegen Michael van Gerwen in de eerste ronde. Hij lijkt weer even een opleving gevonden te hebben op de Players Championships van afgelopen week, waar hij op dinsdag reikte tot de halve finales. Wat deed hij anders in Berlijn ten opzichte van de toernooien ervoor? "Ik droeg mijn bril niet. Daardoor voelde ik me een stuk comfortabeler. Ik voelde me flink beter in Berlijn."

'Hopelijk staat het publiek achter me'

Dat zette zich dus door naar de vloertoernooien en hij hoopt donderdag ook in de Premier League Darts in Glasgow. Daar wacht dus de Nederlandse darter op hem. Van Gerwen won vorige week in Berlijn en ging er even tussenuit met het gezin naar Disneyland Parijs. Hij sloeg de vloertoernooien over. "Het wordt zwaar", zegt Wright tegen de PDC. "Maar hopelijk gaat het publiek achter me staan en kan ik de zege over de lijn trekken."

Zware nacht was het waard voor Michael van Gerwen: z'n kinderen ogen dolgelukkig in Disneyland Michael van Gerwen is in Disneyland Parijs om wat quality time met zijn gezin door te brengen. De Nederlandse darter deelde zondagmiddag kiekjes vanuit het pretpark, waar vooral z'n kinderen straalden van geluk.

'Nog een lange weg te gaan'

Van Gerwen zelf houdt zich niet zo bezig met zijn tegenstander. Hij zit lekker in z'n vel na de zege in Berlijn. "Ik denk dat het een fantastische avond voor het darten was. Ik was heel blij met mijn eigen spel. Ik speelde bij vlagen erg goed. In dit format moet je elke week goed zijn. Het is geen sprint, maar een marathon. Ik geloof in m'n eigen proces. Het is nog een lange weg te gaan."

Luke Littler

In de finale vorige week won hij van Luke Littler. De jeugdwereldkampioen blaakt van het zelfvertrouwen. Hij won Players Championship 1 op maandag en plaatste zich woensdag voor de eerste Euro Tour van het jaar. "Ik ben een 17-jarige jongen die doet wat hij leuk vindt. Ik moet gewoon lekker m'n eigen spel blijven gooien. Ik weet dat ik van iedereen kan winnen." Littler speelt in Glasgow tegen Gerwyn Price.