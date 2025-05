Dit heeft Michael van Gerwen verdiend aan prijzengeld in Premier League Darts, na mislopen play-offs

Michael van Gerwen is er donderdagavond niet in geslaagd om de play-offs van de Premier League Darts te bereiken. Ondanks die flinke domper betekent het wel dat hij een mooi bedrag aan prijzengeld mee naar huis zal nemen.

Van Gerwen moest donderdag de avondzege pakken in Sheffield. Dat deed hij nog niet een keer in het toernooi. Hij liep dus ook telkens de avondbonus van 10.000 pond mis.

Ook op de laatste avond voor de play-offs slaagde hij er niet in. Hij werd al in de eerste partij uitgeschakeld door Nathan Aspinall, die ten koste van de 36-jarige Nederlander naar de finaleavond gaat.

Prijzengeld

Gelukkig gaat geen enkele darter met lege handen naar huis na het lucratieve toernooi. Zelfs voor de achtste en laatste plaats op de ranglijst wordt 60.000 pond uitgekeerd. Van Gerwen blijft na de nederlaag op Aspinall op plek vijf in het klassement. Die is goed voor 75.000 pond.

Hij zou echter nog ingehaald kunnen worden door Chris Dobey als die donderdag de avond weet te winnen. Mocht Van Gerwen naar de zesde plek zakken, dan verdient hij 70.000 pond.

Afmelding

Van Gerwen had mogelijk toch de play-offs kunnen bereiken als hij zich niet noodgedwongen moest afmelden voor de negende speelavond in Berlijn op 3 april 2025.De Nederlander kampte met een schouderblessure en moest de wedstrijd tegen Gerwyn Price aan zich voorbij laten gaan. Die kreeg een bye, 2 punten en een legsaldo van +1 erbij. De Nederlander kreeg een reglementaire straf van een legsaldo van -6.

Finale

29 mei vindt in Londen de finaleavond plaats met de vier beste darters van het toernooi. Die zijn na de uitschakeling van Van Gerwen definitief bekend. Naast Aspinall zullen Luke Littler, Luke Humphries en Gerwyn Price daar in actie komen en strijden om de eindzege. Die is goed voor wel 275.000 pond.

Van Gerwen debuteerde in 2013 in de prestigieuze competitie en was sindsdien een vertrouwd gezicht in de play-offs. Alleen in het coronajaar 2020 ontbrak hij. In totaal won hij het toernooi zeven keer, wat hem de recordhouder maakt. De laatste keer was twee jaar terug.