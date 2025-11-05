Damon Heta heeft voor ludieke beelden gezorgd. De populaire darter doet mee aan Movember. De maand november is voor sommige mannen de tijd van het jaar om zich in te zetten voor het goede doel. Hierbij laten mannen hun snor staan of scheren ze hem juist af om aandacht te vragen voor de gezondheid van mannen, met name prostaatkanker.

Heta, de huidige nummer twaalf van de wereld, wordt al jaren gekenmerkt door zijn bijzondere snor. Sinds 2023 draagt de Australiër een snor die helemaal tot zijn onderkin reikt. Overal waar hij gooit, zitten supporters in de zaal met een plaksnor om hem te supporten. Maar die fans zullen teleurgesteld zijn, want de iconische snor van Heta is eraf.

'Tijd om weer een meesterwerk op de bovenlip te laten groeien'

Afgelopen weekend deelde Heta beelden van zijn haarloos gezicht op zijn Instagram-account. Hij schreef hierbij: "Het is tijd voor Mo! Het doek is schoongeveegd, de scheermessen liggen neer en het is tijd om weer een meesterwerk op de bovenlip te laten groeien, allemaal voor de gezondheid van mannen, zelfmoordpreventie en kankeronderzoek."

De 38-jarige topdarter neemt dus afscheid van zijn snor in het kader van Movember. Het is de derde keer dat Heta hier aan deelneemt. De reden van het scheren van zijn snor is om geld in te zamelen voor het goede doel. Zo heeft de Australiër een winactie in het leven geroepen. Fans die vijf Britse pond doneren via zijn inzamelingsplatform maken kans op te gekke prijzen, zoals zijn dartshirt en een set van Heta's dartpijlen.

Zonder snor op de majors

Heta treedt dus met een kaal gezicht aan bij het komend Grand Slam of Darts. Zaterdag begint het majortoernooi in Wolverhampton. De winaar van de World Cup of Darts van 2022 neemt het in de groepsfase op tegen een Nederlander. Uit de koker kwam namelijk Jurjen van der Velde. Zijn groep wordt verder aangevuld met Chris Dobey en Martin Lukeman.

Of de kenmerkende snor van Heta al is teruggegroeid voor het volgende majortoernooi is nog maar de vraag. Later deze maand vindt namelijk de Players Championship Finals plaats. Heta eindigde als derde in de PDC Pro Tour Order of Merit, waardoor hij op papier een gunstige route heeft om ver in het toernooi te komen.

Naar alle waarschijnlijkheid is Heta tijdens het WK darts, wat op 11 december gaat beginnen, gewoon weer te bewonderen met zijn iconische snor.