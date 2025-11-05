Michael van Gerwen zit volgens goede vriend en ex-collega in de mooiste poule van allemaal op de Grand Slam of Darts. Hoewel de drievoudig wereldkampioen al maanden worstelt met zijn vorm, vindt Van der Voort dat het bij MVG momenteel best aardig gaat. De analist laat een opvallend geluid horen over de nummer drie van de wereld.

Van Gerwen kende een goed EK darts, met een halve finale als resultaat. Dat is dan ook waar Van der Voort hem op beoordeelt momenteel. Op de Grand Slam of Darts moet Van Gerwen af zien te rekenen met Gary Anderson, Beau Greaves en Niko Springer. Een geweldige poule volgens Van der Voort. "Dit zijn spelers die momenteel allemaal goed gooien", analyseert Van der Voort in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door.

'Misschien moeten we daar afscheid van nemen'

Hij is resoluut als presentator Damian Vlottes twijfelt over die uitspraak, zeker wat betreft Van Gerwen. "Een halve finale van het EK is gewoon goed. En op de vloer daarvoor komt hij ook niet onder de 96 gemiddeld. Dan kan je niet zeggen dat hij niks staat te gooien. Het is niet de Van Gerwen van tien jaar geleden, maar misschien moeten we daar de komende tijd eens afscheid van nemen. Dat we hem meten met wat hij de afgelopen tijd gedaan heeft."

'Het is niet eerlijk'

Dat geluid begrijpt Vlottes wel, maar hij denkt dat Van Gerwen toch nooit van zijn torenhoge status afkomt. "Dat klopt, die houdt hij ook wel", zegt Van der Voort. "Maar het is niet eerlijk om hem nu te vergelijken met toen. Doe je dat wel, dan wordt hij nooit meer goed. Hij kan zijn niveau zo weer laten zien, want dat heeft hij dit jaar al een paar keer gedaan. Bijvoorbeeld op de World Series of Darts Finals en recent op de EK darts. Hij moet weer terugwerken naar zijn beste niveau."

