Raymond van Barneveld heeft wel heel opvallende hulp ingeroepen om zijn in het slop geraakte dartscarrière te redden. Niemand minder dan ex-topvoetballer Rafael van der Vaart gaat 'Barney' bijstaan en hem de juiste richting op proberen te helpen.

Bij de NOS verklaart de 42-jarige Van der Vaart waarom hij de dartslegende (58) gaat helpen. Vooral het sukkelen op de toernooien, deed 'fan' Van der Vaart pijn de afgelopen jaren. Hoe zijn hulp er precies uit gaat zien, weet de voormalig middenvelder van onder meer Ajax, het Nederlands elftal en Real Madrid nog niet. "Ik kan niets beloven, maar ik ga mijn best doen", zegt Van der Vaart tegen de NOS. "Als er iemand niet naar de sportschool gaat, dan ben ik het. Maar ik heb tegen hem gezegd dat ik met mijn netwerk mijn best ga doen."

'Je moet het allemaal niet zo serieus nemen'

Van der Vaart herkent wel wat van zichzelf in Van Barneveld. "Raymond heeft het darten in Nederland op de kaart gezet. Raymond is, net als ik, een geboren talent. En dan word je lui. Je moet het allemaal niet zo serieus nemen. We hebben het over darten. Het is mentaal. Ik ben ervan overtuigd dat Raymond iedereen van het bord gooit als hij ontspannen is. Misschien moet hij wel weer vier baco's drinken voor een wedstrijd, zoals vroeger."

'Superlief'

Binnenkort gaan de twee koffie drinken om hun samenwerking vorm te geven. Van Barneveld is in ieder geval blij met de hulp en noemt het 'superlief'. "Het blijft een individuele sport, je staat er vaak alleen voor", zegt de Hagenaar. "Hopelijk biedt de hulp van Rafael soelaas, maar ik durf nog niet te zeggen hoe het er precies uit gaat zien. Ik sta overal voor open, maar ik heb ook al van alles geprobeerd."

Raymond van Barneveld

Van Barneveld verloor afgelopen WK darts weer vroeg en dat tekent de vrije val die hij heeft ingezet sinds hij al een keer stopte met darts. Hij keerde vanwege het geld terug in 'zijn' sport, maar werd nooit meer zo goed als vroeger. De vijfvoudig wereldkampioen is de laatste jaren vooral toernooivulling en dat doet pijn bij zowel hem als zijn fans. Nog steeds is hij een graag geziene darter bij het grote publiek en zijn zijn prestaties echt nog niet vergeten.