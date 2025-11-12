'Rapid' Ricky Evans deed zijn bijnaam op de Grand Slam of Darts weer eer aan. In verslagen positie knokte de razendsnelle darter zich terug, om de kwartfinales te bereiken. Vooral de manier waarop baarde opzien.

Evans kwam de poulefase door, onder meer door van Gerwyn Price en Stefan Bellmont te winnen. Daarmee zorgde hij voor de uitschakeling van wereldtopper Wade. De 35-jarige Evans speelde in de tweede ronde tegen landgenoot Luke Woodhouse, die in de groep drie keer won. Hij was dan ook favoriet voor de partij.

Ongekende comeback

Evans startte prima tegen Woodhouse en pakte de eerste sessie. Daarna was hij het helemaal kwijt en keek hij tegen een 8-5 achterstand aan. Dat was het moment dat Evans er wat met de pet naar leek te gooien. In nóg sneller tempo speerde hij de pijlen richting het bord. De commentatoren van Viaplay wisten niet wat ze zagen.

"Wat is hij allemaal aan het doen, het gaat nóg sneller...", verbaasde Guy Habets zich. Frank Visschraper vroeg zich af waar Evans last van had. "Of hangt hij gewoon weer de clown uit?", vroeg hij zich af. "It's working", viel van de lippen van Evans af te lezen. Hij had dus het gevoel dat zijn nog snellere tempo werkte. "Hij schroeft het tempo op naar een krankzinnig niveau", zag Visschraper.

RICKY EVANS!!!



interesting strategy to just launch the darts like they meant fuck all for the last few legs but bloody hell it worked 😂😂 — DartsAnonymous (@anonymous_darts) November 12, 2025

Bij 9-7 in zijn nadeel had hij minder dan drie seconden nodig om 81 uit te gooien. Daarmee maakte Evans het de cameraman behoorlijk lastig. Na een enkele 19 en een enkele 12 volgde bullseye. Dat ging alleen zo snel dat de tv-kijker het alleen hoorde via de scheidsrechter. "Dit verzin je niet. In dit tempo drie pijlen naar drie totaal uit elkaar liggende vakken op dat bord gooien. En dan in hetzelfde tempo die bullseye erin te gooien", was Visschraper vol ongeloof.

Op naar kwartfinales

"Dit had hij eerder moeten doen", concludeerde de commentator nadat Evans verbazingwekkend goed bleef gooien. Rapid Ricky kwam razendsnel langszij en dus kwam er een beslissende leg. Daarin gaf Woodhouse niet thuis. Die was waarschijnlijk ondersteboven van de extra versnelling van Evans. Hij gooide in rap tempo een 76-finish uit om door te gaan. "Winnen, verliezen of gelijkspelen, ik ben altijd entertainend. Dat is het woord", glimlachte hij na afloop bij Viaplay.

EVANS COMPLETES THE COMEBACK!



What a fightback!



Ricky Evans overturns an 8-5 deficit against Luke Woodhouse to become the first player through to the quarter-finals in Wolverhampton!



📺 https://t.co/INctXCEkdB #GSOD | R2 pic.twitter.com/oLhalsxH2A — PDC Darts (@OfficialPDC) November 12, 2025

Het is voor de derde keer in zijn carrière dat hij in de kwartfinale van een major staat. Dat was eerder op het EK (2019) en de UK Open (2024).