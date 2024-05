Schotse darter gaat in Rosmalen Europapa van Joost Klein als walk-on gebruiken: 'Vinden Nederlanders leuk'

De dartfans in Rosmalen kunnen zondagmiddag hun hart ophalen. De Schotse darter Cameron Menzies belooft om te proberen op te komen met het nummer Europapa van Joost Klein.

Dat zei de 34-jarige Menzies zaterdagavond na afloop van zijn gewonnen partij tegen Peter Wright (6-3) tegen Darts Actueel. Hij geeft toe fan te zijn van het Eurovisie Songfestival. Daar stond Nederland eigenlijk in de finale met de inzending Joost Klein, maar door een enorme rel werd de artiest geschorst en kon de wereld maar één keer genieten van het immens populaire liedje Europapa.

Eurovisie Songfestival

Maar Menzies heeft er zin in om zijn opkomstnummer in ieder geval voor zondagmiddag te veranderen in dat van Joost Klein. "Ik heb veel vrienden die het Eurovisie Songfestival kijken, ikzelf ook. En je weet wat het is met die liedjes daar: sommige zijn saai, anderen leuk en sommige zijn cheesy. En Europapa is klasse. Dus ik ga proberen dat nummer te krijgen als mijn opkomst zondag."

'De Nederlanders vinden het leuk'

Volgens Menzies wordt het een schot in de roos. "Ik vind het leuk, de Nederlanders hier in de zaal vast en zeker ook." Menzies speelt de laatste wedstrijd van de middagsessie op de Dutch Darts Championship in Rosmalen tegen 'goede vriend' Josh Rock.

Joost Klein

Begin deze maand waren de halve finales en finale van het Eurovisie Songfestival. Joost Klein was met zijn liedje één van de favorieten voor de eindzege. Zijn halve finale ging perfect en hij plaatste zich voor de finale. Echter, op de dag voor de finale, belandde hij in een soap. Door een actie van hem (het wordt nog altijd onderzocht wat hij precies deed) werd hij geschorst en mocht hij de finale niet meedoen. Zwitserland won uiteindelijk het Eurovisie Songfestival 2024.