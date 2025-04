Steenoude darter uit Azië blijft jonkies vermorzelen en is op weg naar unieke prestatie

Darter Paul Lim is sinds mensenheugenis betrokken bij de sport. De iconische speler uit Singapore zette bijna vijftig (!) jaar geleden zijn eerste prestaties neer. Op 71-jarige leeftijd doet hij nog steeds mee met de wereldtop.

Grote kans dat Lim ook dit jaar weer door dartsfans op een televisietoernooi te bewonderen is. De stokoude darter reist nog altijd heel Azië rond om zijn pijlen in het perfecte vakje te gooien. En dat doet hij niet onverdienstelijk.

Na acht van de vierentwintig toernooien op de Asian Tour is Lim zelfs de beste darter van Azië. Dat bekent dat hij in juni voor het twaalfde jaar op rij Singapore zal vertegenwoordigen op de World Cup of Darts, het WK darts voor landenteams. Als hij zo doorgaat kan hij daarnaast historie schrijven op het 'normale' WK darts in december.

De publiekslieveling stond dit jaar in twee finales op de Aziatische tour, waarvan hij er één op zijn naam schreef. Op zijn oude is dus nog altijd beter dan jonkies zoals de 26-jarige Man Lok Leung, nummer twee van Azië. Hij won in het verleden op het WK darts van Gian van Veen.

Unieke prestatie

Lim is zo goed als zeker van deelname aan de World Cup of Darts in Frankfurt. Het WK voor landenteams wordt tussen 12 en 15 juni gehouden in Duitsland. Hij speelt sinds 2014 samen met achternaamgenoot Harith Lim, maar dat lijkt dit jaar voor het eerst anders te zijn. Phuay Wei Tan staat momenteel hoger op de Aziatische ranglijst en lijkt zijn nieuwe partner te worden.

Daarnaast betekenen de eerste vier plekken op de ranglijst van de Asian Tour kwalificatie voor het WK darts in december. Lim speelde op liefst veertien WK's van de PDC en twaalf WK's van voorganger BDO. Met zijn 71 jaar zou hij de oudste speler ooit zijn die zich kwalificeert voor het WK darts. Ter vergelijking: waar Luke Littler in 2007 werd geboren, stond Lim in 1982 al op zijn eerste WK darts.