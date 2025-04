Ex-profdarter (49) bewaart slechte herinnering aan bezoekje supermarkt: 'Wel nog even afrekenen'

Topdarter Michael van Gerwen liep vorige week op knullige wijze een blessure op. Maar zijn goede vriend Vincent van der Voort weet nog wel wat voorbeelden van lullige momenten en dan vooral bij zichzelf. De inmiddels gestopte profdarter kan er in de rubriek 'Kroegpraat' in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door nu wel om lachen.

Op de vraag van presentator Damian Vlottes of hij zich een knullige blessure kan herinneren, hoeft Van der Voort (49) niet lang na te denken. "Dan kom ik toch bij mezelf uit, een heel lullig moment." Hij haalt de World Grand Prix van 2014, toen hij in de eerste ronde kansloos verloor van zijn goede vriend Van Gerwen.

'Ik buk en ik hoor knak'

"Een week ervoor vroeg mijn vrouw of ik vlak voor de sluitingstijd van de supermarkt nog wat wilde halen. Ik moest natuurlijk een potje van de onderste plank hebben. Ik buk en ik hoor knak... Zo'n lullig moment, want het stelt echt niks voor." Toch waren de gevolgen groot voor Van der Voort. "Dat heeft me de World Grand Prix gekost tegen Michael. Maar één leg gewonnen. Als je volledig fit bent is het al een hele opgave, maar zo..."

'Wel nog even afrekenen'

Toen hij door zijn rug ging, was het nog een hele opgave om thuis te komen, weet hij nog. "Vanaf dat moment kon ik alleen nog naar m'n voeten staren. Ik kon echt niet meer overeind komen. Loop je zo naar de kassa toe... Wel nog even afrekenen, want je kunt natuurlijk niet zonder potje thuiskomen."

Niesen in de douche

Presentator Vlottes moet om het verhaal lachen en stelt dat je zulke dingen niet kunt vermijden. Daarop rakelt Van der Voort nóg een lullige blessure op van Van Gerwen. "Hij heeft het zelf ook een keer gehad toen hij moest niesen in de douche. Ging hij door zijn rug. Dat kostte hem toen de UK Open. Je kunt moeilijk zeggen: 'niet niesen'.", lacht Van der Voort.

In de nieuwe aflevering van Darts Draait Door op Sportnieuws.nl bespreken Vincent van der Voort en presentator Damian Vlottes de bizarre blessure die Michael van Gerwen opliep in Berlijn. Ook komen de geplaagde darters Stephen Bunting en Nathan Aspinall voorbij na hun succesweek. Op de Euro Tour in Riesa viel ook weer genoeg op. Luister dit en meer in de podcast Darts Draait Door hieronder of op Spotify en Apple Podcasts.