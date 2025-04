Stephen Bunting vol emotie na moeilijke tijd en zeldzame Premier League-zege: 'Het was een eenzame plek'

Het was een prachtige avond voor Stephen Bunting tijdens de Premier League Darts in Berlijn. De Britse darter had in de competitie nog geen enkel toernooi gewonnen en donderdag werd hij zelfs avondwinnaar. Na afloop reageerde hij vol emotie.

Hij kan het nog steeds niet geloven. Na de eerste acht avonden stond hij nog op 0 punten. In Duitsland versloeg hij in de kwartfinale Nathan Aspinall en was zijn avond eigenlijk al geslaagd. "Het doel was om één partij te winnen. Ik heb de afgelopen acht weken goed gespeeld. Het was een eenzame plek. Maar nu ben ik heel blij."

Bunting versloeg ook Luke Humphries en won daarna in de finale van Gerwyn Price. Zo pakte hij meteen 5 punten in totaal en zit hij nummer 7 Chris Dobey weer op de hielen om van de laatste plek af te komen.

Na de moeilijke start is deze zege extra bijzonder. "Je weet dat het lastig is in de Premier League. Ik heb al tien jaar niet in deze competitie gespeeld, de rest heeft meer ervaring. Het was heel speciaal om hier in Duitsland te winnen. Dit zal ik me voor altijd herinneren. "

Kritiek

Hij is blij met zijn terugkeer in de Premier League, hoewel hij door de tegenvallende resultaten ook veel kritiek kreeg. "Ik verdien het om hier te staan", aldus Bunting. "Er is veel negativiteit op sociale media als je niet wint, maar dit is mijn weerwoord. En dit is pas het begin." Hij gaat de rest van het seizoen alles geven, op elk toernooi waaraan hij deelneemt.

10.000 pond rijker

Dankzij zijn avondzege is Bunting ook in een klap 10.000 pond rijker. "Dat is een mooie bonus. Maar de trofee is belangrijker. En dat ik dit moment kan delen met mijn familie als ik thuis ben. Het is heel speciaal."

Volgende week kan de 39-jarige opnieuw voor de avondzege gaan, maar Bunting wil nog niet op de zaken vooruit lopen. Op 10 april is de volgende Premier League-avond in Manchester.